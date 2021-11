Les tests d’Apple sur cette nouvelle fonctionnalité d’identification faciale de l’iPhone semblent relever de la science-fiction

Face ID est la méthode d’authentification biométrique la plus sophistiquée disponible sur les smartphones et les tablettes. Introduit avec l’iPhone X en 2017, Face ID est disponible sur tous les produits phares iPhone et iPad. Cela signifie que c’est sur tous les iPhone, à l’exception du SE et de tous les iPad Pro. Seuls quelques-uns des concurrents d’Apple ont tenté de reproduire le système de reconnaissance faciale 3D contenu dans la conception à encoche de l’iPhone. Huawei, LG et Google font partie de ceux qui ont essayé de proposer de véritables alternatives Face ID. Tout le monde a recherché des capteurs d’empreintes digitales à l’écran depuis 2017, tandis qu’Apple a continué à travailler sur Face ID.

En plus d’améliorer la précision et la vitesse de l’authentification Face ID, Apple s’efforce également de réduire la taille de la caméra TrueDepth. Finalement, il sera placé sous l’écran OLED. Mais une découverte récente montre qu’Apple développe déjà une brillante fonctionnalité d’identification de visage pour iPhone et iPad que la plupart des utilisateurs apprécieront. De manière passive, l’authentification permanente de l’utilisateur joue un rôle crucial dans la nouvelle technologie.

Utilisation de Face ID pour corriger la sortie d’affichage pour les problèmes de vue

L’USPTO a récemment publié une demande de brevet Apple déposée début mai 2020. Trouvé par Patently Apple, le document s’intitule Systèmes et méthodes de commutation des sorties graphiques de correction de la vision sur l’affichage d’un appareil électronique.

Apple explique dans l’application qu’il a conçu une technologie pour permettre à l’iPhone ou à l’iPad Pro de fournir automatiquement une expérience d’affichage qui correspond aux conditions oculaires de l’utilisateur. Une telle fonctionnalité serait incroyablement utile à toutes les personnes qui portent des lunettes de vue pour corriger divers problèmes de vision.

Le capteur Face ID de l’iPhone scanne le visage d’un utilisateur portant des lunettes. Source de l’image : Apple via USPTO

Face ID jouerait un rôle crucial dans une telle fonctionnalité, en effectuant des analyses qui informent l’iPhone si l’écran doit être corrigé. C’est le genre de fonctionnalité basée sur une authentification passive et perpétuelle. Vous n’aurez pas à penser à faire quoi que ce soit pour réparer l’écran de l’iPhone afin qu’il corresponde à votre vision. L’iPhone le fera automatiquement lorsque vous utiliserez l’appareil.

Pourquoi la fonctionnalité pourrait être si importante

Apple note dans l’application qu’un grand pourcentage de personnes ont besoin de lunettes de vue ou de lentilles de contact pour voir clairement. Une personne myope (myopie) peut avoir du mal à voir les objets à distance. Une personne hypermétrope (hypermétropie) ne verra pas clairement les objets à proximité. D’autres problèmes de vue plus complexes existent également. En conséquence, une personne pourrait devoir les enlever ou les mettre pour utiliser un iPhone, en fonction de sa vision.

La figure 2B montre comment l’écran de l’iPhone s’adapterait à une vision correcte. Source de l’image : Apple via USPTO

L’invention d’Apple réduirait le besoin de jouer avec les lunettes. Vous pourrez continuer à porter les lunettes à tout moment pendant que l’écran de l’iPhone s’y adapte. De plus, la fonction Face ID indiquerait également à l’iPhone que vous avez peut-être oublié vos lunettes, et l’écran se corrigera automatiquement pour que vous puissiez voir clairement.

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit qu’Apple poursuivra cette innovation. Mais une fonctionnalité d’identification de visage comme celle-ci pourrait donner à Apple un avantage concurrentiel considérable sur tout le monde dans l’industrie. Encore une fois, les fournisseurs d’Android n’ont pas de technologie de reconnaissance faciale 3D dans leurs appareils.

Comment la nouvelle fonctionnalité iPhone fonctionnerait

Apple explique dans le brevet que Face ID peut numériser et enregistrer différents profils pour le même utilisateur. Par exemple, vous pouvez porter des lunettes de vue pendant certaines de ces analyses et les retirer dans d’autres. L’iPhone verrait les similitudes entre les analyses et se souviendrait que c’est la même personne qui se connecte.

Pour la myopie, Face ID modifiera la sortie d’affichage uniquement si l’utilisateur porte des lunettes. Source de l’image : Apple via USPTO

Séparément, l’utilisateur peut saisir ses problèmes de vue et la prescription de ses lunettes correctrices. Ou ils pourraient vérifier leur acuité visuelle à l’aide d’un test préchargé sur le téléphone.

L’iPhone reconnaîtrait lorsque vous portez des lunettes et adapterait l’expérience de l’écran. Il peut afficher le contenu à l’écran d’une certaine manière si vous portez des lunettes. Enlevez les lunettes et l’écran changerait. De cette façon, le contenu à l’écran serait clair, que vous portiez ou non vos verres correcteurs.

Pour l’hypermétropie, Face ID modifiera la sortie d’affichage uniquement si l’utilisateur ne porte pas de lunettes. Source de l’image : Apple via USPTO

L’iPhone peut détecter automatiquement les problèmes de vision

Encore plus impressionnante est une capacité d’identification de visage différente qu’Apple détaille dans la demande de brevet. Face ID peut détecter la fatigue oculaire associée à une affection oculaire et corriger l’expérience de l’écran en conséquence, à la volée.

L’iPhone déterminera si vous avez du mal à y voir clair et adaptera l’affichage. Source de l’image : Apple via USPTO

Utiliser Face ID pour améliorer la confidentialité des utilisateurs

Un effet secondaire de ce type de comportement d’écran est que l’iPhone peut automatiquement améliorer votre confidentialité. Vous pouvez associer une certaine paire de lunettes à un niveau de confidentialité plus élevé dans les paramètres. Face ID reconnaîtra les lunettes et appliquera automatiquement les paramètres d’écran qui leur correspondent. Vous seul, le porteur, pourrez voir le contenu à l’écran. Pour ceux qui vous entourent, l’écran semblerait flou.

Cela dit, la fonction de confidentialité ne fonctionne que si vous portez des lunettes de vue. Face ID doit associer une déficience visuelle au paramètre de confidentialité pour brouiller l’écran pour les personnes qui vous entourent. Une autre mise en garde évidente est que toute personne dans votre voisinage souffrant d’une déficience visuelle similaire verrait toujours le contenu sur l’écran de l’iPhone ou de l’iPad Pro.

Face ID peut détecter un profil de confidentialité et brouiller le contenu de l’écran en conséquence. Source de l’image : Apple via USPTO