Les tests de CBDC en Chine progressent de 19,25 millions de yuans distribués aux résidents

La Chine s’apprête à mener ses tests pilotes de yuan numérique à Shanghai pour rechercher la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Selon le bureau d’information de la municipalité de Shanghai, le dernier test proposé verra la région distribuer jusqu’à 19,25 millions de yuans (environ 3 millions de dollars américains) en monnaie numérique aux consommateurs de la ville via un système de loterie.

La Chine est l’une des principales économies à avoir progressé dans son développement conformément à ses objectifs de yuan numérique soutenus par le gouvernement. Classée comme l’une des pionnières de l’innovation CBDC, la Chine est entrée dans les tests de vente au détail de son Digital Yuan. Les résidents peuvent utiliser la nouvelle forme de monnaie légale pour les paiements de détail à petite échelle dans leurs grandes villes, y compris Shenzhen. Le même programme est en route pour les résidents de Shanghai.

Selon l’annonce faite sur le compte officiel WeChat, un total de 350 000 enveloppes rouges numériques, contenant chacune 55 yuans de monnaie numérique, seront livrées aux gagnants de la loterie. Cet argent n’est pas remboursable et le programme est réalisé en collaboration avec la succursale de Shanghai de la Banque industrielle et commerciale de Chine et le service cloud de la succursale de Shanghai de la Bank of Communications.

Si les premiers tests via le système de loterie n’ont pas été sans problèmes, la Chine a surtout progressé dans l’intégration du Yuan numérique dans la vie des gens. La Banque populaire de Chine (PBoC) n’a pas annoncé la date à laquelle elle lancera officiellement le Digital Yuan.

Cependant, il est prévu de rendre la nouvelle forme d’argent disponible aux Jeux olympiques de Pékin prévus pour 2022. Lors des jeux historiques, le yuan numérique sera disponible pour les athlètes et les visiteurs étrangers, marquant la première fois que la CBDC sera ouverte. résidents non chinois.

Le géant asiatique a récemment resserré ses réglementations en matière de cryptographie, car les analystes pensent que cette nouvelle série de réglementations a été publiée pour aider à ouvrir la voie au lancement prochain du Digital Yuan.

Source de l’image : Shutterstock