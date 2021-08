Les tests de durabilité du Galaxy Z Fold 3 montrent à quel point le pliable de Samsung est robuste

Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ont atteint les clients la semaine dernière après quelques semaines de précommandes. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus d’expérience dans la vie réelle avec les nouveaux téléphones pliables, y compris de nombreux tests de durabilité. La durabilité, après tout, est l’une des principales préoccupations des appareils pliables. Et la durabilité se trouve être l’un des principaux arguments de vente du Fold 3. Lors de l’événement de lancement, Samsung a confirmé toutes les rumeurs, insistant sur la qualité de construction améliorée du Fold 3. Et nous avons enfin le test de durabilité Fold 3 que nous attendions.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La durabilité du pli 3 est excellente sur le papier

Nous attendons de tous les téléphones phares qu’ils offrent une grande durabilité et une qualité de construction. Ce sont des appareils coûteux, nous voulons donc qu’ils résistent à la plupart des types d’accidents. Et les appareils phares sont généralement assez durables. La plupart d’entre eux sont résistants à l’eau et à la poussière. Et la plupart d’entre eux survivront à quelques chutes accidentelles avant que le verre avant et/ou arrière ne se brise.

Les appareils pliables ont deux particularités de conception uniques qui sont immédiatement apparentes : l’écran pliable et la charnière. Les deux peuvent entraîner des dommages accidentels, et la conception originale du Galaxy Fold en témoigne. Le Fold 2 de Samsung a déjà fourni d’importantes mises à jour de conception par rapport à ses prédécesseurs. Mais le Galaxy Z Fold 3 est censé être meilleur à tous points de vue.

Le Fold 3 comprend un cadre métallique en aluminium Armor, des panneaux de verre avant et arrière Corning Gorilla Glass Victus et un verre ultra mince de deuxième génération recouvrant l’écran pliable. Le combiné est également résistant à l’eau. C’est une excellente nouvelle, en théorie. Le téléphone devrait être encore moins sensible aux dommages que son prédécesseur. Mais est-ce vraiment le cas ?

Test de durabilité en conditions réelles

La chaîne YouTube JerryRigEverything est célèbre pour le test de durabilité « standard » des smartphones. Ce sont des tests très pratiques qui répondront à quelques questions clés sur un tout nouveau téléphone. Zack Nelson soumet chaque nouvel appareil aux mêmes épreuves. Il tente de rayer l’écran, les côtés, la vitre de l’appareil photo et les panneaux arrière. Il essaie de plier le téléphone et de voir s’il y a des dommages. Et il expose les écrans au feu et le téléphone à l’eau.

C’est pourquoi le test de durabilité est le plus objectif possible, vous permettant de comparer rapidement la durabilité de différents types de smartphones.

Nelson a soumis le Galaxy Z Fold 3 aux mêmes tests et a découvert que le Fold 3 est en effet assez durable.

Le verre UTG pliable se raye toujours plus facilement que le verre ordinaire car il est recouvert d’une couche de plastique. Vos ongles pourraient laisser une marque. Mais le nouveau stylet S Pen est conçu pour ne laisser aucune trace pendant l’utilisation. Il est également intéressant de noter que l’écran n’est pas endommagé par des débris coincés entre les côtés du téléphone pliable. De plus, la poussière ne semble pas non plus passer à travers la charnière.

Ce que le test n’a pas pu prouver, c’est que la nouvelle couverture UTG est 80% plus durable que la version de première génération. Mais les rayures et les rainures semblent être plus petites qu’avant. Vous pouvez comparer le test actuel aux performances du Fold 2.

En d’autres termes, la durabilité du Fold 3 semble en effet prometteuse. Cependant, vous devez toujours faire attention à la façon dont vous gérez cet écran pliable. Et le verre Victus à l’extérieur est toujours du verre qui peut se briser.

Les démontages à venir devraient explorer davantage les innovations de durabilité de Samsung pour le Fold 3. Pendant ce temps, le test de durabilité du Fold 3 de Nelson suit ci-dessous.