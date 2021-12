Les tests de flux latéral de Covid s’achèvent pour la deuxième journée consécutive alors qu’Omicron augmente au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

La pénurie s’est produite pour la première fois hier, alors que les utilisateurs qui tentaient de les obtenir en ligne ont été informés que le gouvernement était à court de kits. Mais un porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de pénurie de tests de flux latéral », ajoutant que « nous avons un approvisionnement plus que suffisant ». Cependant, un nouveau message sur le site Web gov.uk ce matin a indiqué que 111 119 et 999 n’avaient plus accès à des tests.

Ils ont également déclaré que les kits de test n’étaient pas disponibles pour les livraisons à domicile.

Un message sur le site a déclaré aujourd’hui: « Il n’y a pas de tests rapides d’écoulement latéral disponibles à la commande aujourd’hui pour une livraison à domicile.

« Vous pouvez toujours vous procurer des tests de flux latéral rapides dans une pharmacie ou un point de collecte aujourd’hui.

« Ne passez les tests que si vous ne présentez pas de symptômes. »

Cela survient alors que les cas de la variante Omicron se sont rapidement propagés à travers le Royaume-Uni.

Dans son discours à la nation dimanche, M. Johnson a averti qu’un « raz-de-marée d’Omicron » était à venir.

Il a déclaré : « Je crains que nous soyons maintenant confrontés à une urgence dans notre bataille avec la nouvelle variante, Omicron, et nous devons de toute urgence renforcer notre mur de protection vaccinale pour assurer la sécurité de nos amis et de nos proches.

« Nous savons par expérience amère comment ces courbes exponentielles se développent.

MISES À JOUR EN DIRECT: Covid LIVE: Une fuite de mémo « Plan C » est exposée – Le réveillon du Nouvel An en danger

Mais moins d’une demi-heure auparavant, M. Johnson avait rassuré le public qu’il y avait un « approvisionnement prêt » des tests.

Il a déclaré: «Ils peuvent obtenir ces tests, nous avons un stock de tests de flux latéral prêts à l’emploi.

« Si vous ne pouvez pas en obtenir un en ligne pour une raison quelconque, alors il y a suffisamment de fournitures dans les magasins.

« Mais ce que je pense, si je puis dire, ce que cela montre également, c’est que les gens font la chose sensée et passent également des tests. »

Son porte-parole officiel a ajouté : « Les tests de flux latéral ne manquent pas.

« Nous avons un approvisionnement plus que suffisant.

« Ce que nous voyons, c’est à cause de la demande accrue aujourd’hui, ceux disponibles pour être affichés aujourd’hui, ces créneaux ont déjà été pourvus.

«Nous travaillons avec le service postal et d’autres pour augmenter encore les créneaux.

« Mais il est important que les gens sachent que s’ils rencontrent des problèmes, ils peuvent se rendre dans leur pharmacie locale. Les créneaux sont actualisés quotidiennement. »

Les problèmes d’approvisionnement sont survenus après que le gouvernement a annoncé que les tests quotidiens deviendraient obligatoires pour toute personne doublement vaccinée et entrant en contact avec COVID-19.

À partir d’aujourd’hui, toute personne qui entre en contact avec un cas de coronavirus positif doit subir un test de flux latéral quotidien pendant sept jours.