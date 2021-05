Les tests de pneus Pirelli F1 de 18 pouces se poursuivent cette semaine

Trois équipes de Formule 1 sont restées sur le Circuit de Barcelone-Catalunya cette semaine à la suite du Grand Prix d’Espagne de dimanche pour tester les pneus 18 pouces de Pirelli prévus pour 2022.

Alpine, Alfa Romeo et Red Bull participeront au test organisé par le fournisseur de pneus exclusif de la F1 mardi et mercredi.

Les équipes Alfa Romeo et Red Bull seront en piste pendant les deux jours, tandis que l’équipe Alpine ne sera présente que pour le premier jour de procédure.

Ce sera le cinquième essai sur pneus 18 pouces cette année, le quatrième sur pneus slicks.

Plus tôt cette année, Ferrari a lancé le programme d’essais de Pirelli avec Charles Leclerc et Carlos Sainz en février sur le circuit de Jerez de la Frontera et sur le circuit de Bahreïn en mars où l’équipe alpine a également pris part.

À Imola le mois dernier, la Mercedes a participé à un essai de deux jours avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Le champion du monde de F1 en titre sera en action pour Pirelli à la fin du mois de mai sur le circuit Paul Ricard pour des tests de pneus par temps pluvieux.