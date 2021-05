Les tests de pré-saison de la série W débutent sur le circuit d’Anglesey

Les tests de pré-saison de la série W commencent aujourd’hui sur le circuit d’Anglesey, dans le nord-ouest du Pays de Galles, alors que les pilotes se préparent pour l’ouverture de la saison 2021 en Autriche le mois prochain.

Suite au report du Grand Prix de France de Formule 1, la course d’ouverture de la saison 2021 de la Série W aura lieu à Spielberg, en Autriche, le 26 juin en soutien au Grand Prix de Styrie.

À seulement 40 jours avant que les lumières ne s’éteignent au Red Bull Ring, les pilotes de la série W chercheront à tirer le meilleur parti de ce test de cinq jours afin de pouvoir démarrer le mois prochain.

Le calendrier des courses révisé de la série W 2021, en partenariat avec la Formule 1, est le suivant:

Date Emplacement

26 juin Spielberg, Autriche (en soutien au Grand Prix de Styrie)

3 juillet Spielberg, Autriche (en soutien au Grand Prix d’Autriche)

17 juillet Silverstone, Royaume-Uni

31 juillet Budapest, Hongrie

28 août Spa-Francorchamps, Belgique

4 septembre Zandvoort, Pays-Bas

23 octobre Austin, États-Unis

30 octobre Mexico, Mexique

Catherine Bond Muir, PDG de la série W, a déclaré: «Je suis ravie que l’attente soit enfin terminée et que nos pilotes soient de retour sur la bonne voie pour la deuxième saison de la série W. Si vous m’aviez dit quand Alice Powell a remporté notre dernière course à Brands Hatch que je devrais attendre 646 jours pour revoir nos voitures en piste, je ne vous aurais pas cru car notre première saison a été un succès retentissant.

«Le report de notre deuxième saison nous a en fait donné le temps d’accélérer nos plans, et nous revenons plus gros et mieux en 2021 et prêts pour une nouvelle ère de course. Aujourd’hui, nous sommes à seulement 40 jours de la première course de notre nouveau partenariat historique avec la Formule 1, qui démontre non seulement la puissance de notre mission, mais aussi l’excitation de notre course.

«Le test de pré-saison de cette semaine est une préparation essentielle pour les défis auxquels nos pilotes seront confrontés cette saison, et un rappel de la difficulté de la saison. Je sais que chacun d’entre eux apprécie la perspective de prendre le volant de nos voitures et de redonner vie à la mission de la série W. »

Comme ce fut le cas lors de la saison inaugurale de la série W, tous les pilotes concourront dans des voitures de course de Formule 3 Tatuus T-318, mais avec des améliorations de sécurité et de fiabilité mises à jour. De plus, suite aux commentaires des fans et des commentateurs en 2019, la série W facilite le suivi de l’action et l’identification des pilotes en donnant aux voitures des couleurs distinctives, dont certaines seront testées cette semaine.

À l’exception du sud-africain Tasmin Pepper, 30 ans, qui n’est pas en mesure d’assister au test de pré-saison en raison de restrictions de voyage, tous les pilotes précédemment annoncés pour la saison 2021 W Series seront à Anglesey. Ils seront rejoints par les trois pilotes supplémentaires qui ont été invités à participer au test: Abbi Pulling, Gosia Rdest et Caitlin Wood.

Cette semaine sera également la première fois que Jamie Chadwick et Beitske Visser partageront le temps de piste depuis la conclusion dramatique de la saison 2019 à Brands Hatch. Bien qu’elle ait été dépassée pour le podium final par sa rivale au titre à trois tours de la fin, Chadwick a conservé son titre de championne inaugurale de la série W devant une foule bondée sur le circuit emblématique de Kent.

Leur combat passionnant pour le titre a propulsé les deux femmes dans les niveaux supérieurs du sport automobile. La Britannique Chadwick, 22 ans, a participé au Championnat d’Europe de Formule Régional et à la nouvelle série Extreme E, tandis que la Néerlandaise Visser, 26 ans, a disputé les 24 Heures du Mans après avoir remporté la W Series Esports League l’été dernier. Les deux femmes reviennent sur la grille de la Série W cette année, déterminées à mettre la main sur le premier prix et les points de Super Licence FIA ​​qui l’accompagnent.

“Il est important que je prenne un départ rapide en Autriche le mois prochain, donc le test de pré-saison de cette semaine est vital”, Chadwick.

«J’ai roulé à Anglesey une fois auparavant – en F3 britannique en 2017 – et la piste est parfaite pour les essais, donc je suis sûr que nous en apprendrons tous énormément au cours des cinq jours.

«Conserver le titre W Series est l’objectif cette saison, mais ce sera plus difficile qu’en 2019. La grille a plus de profondeur cette année et les goûts de Beitske Visser ont acquis beaucoup d’expérience précieuse dans d’autres séries depuis la dernière course W Series presque il y a deux ans. Beitske me poussera fort et sera à nouveau l’un de mes principaux rivaux pour le titre.

«Grâce à mon travail avec Prema dans le championnat d’Europe régional de Formule l’année dernière et à mon rôle de pilote de développement avec l’équipe Williams F1, j’ai beaucoup appris sur la façon d’aborder les courses et j’espère que cela fera la différence cette année. Courir sur certains des meilleurs circuits du monde sera formidable, mais gagner sur eux sera encore mieux et c’est l’objectif. »

“J’ai hâte que la saison 2021 W Series commence et les tests de pré-saison de cette semaine au Pays de Galles sont la partie la plus cruciale de ma préparation”, a ajouté Visser.

«Je n’ai jamais roulé à Anglesey auparavant mais, après l’avoir échantillonné sur le simulateur, cela ressemble à un circuit britannique typique – très technique et sans zones de dégagement, donc c’est bon pour moi.

«J’ai participé au Championnat du Monde d’Endurance donc je sens que je suis dans un bon rythme. Revenir en monoplace nécessitera un changement de style de conduite, mais je suis convaincu que je serai à la hauteur en quelques tours. À partir de là, l’objectif sera de boucler autant de tours que possible cette semaine afin que, lorsque la première course de la saison arrivera en Autriche le mois prochain, je puisse continuer là où je m’étais arrêté en 2019.

«En tant que pilote, vous cherchez toujours à vous améliorer et, ayant terminé deuxième de la première saison de la série W, il n’y a qu’une étape à franchir cette année et je vise à remporter le titre. Si je travaille dur et que je ne fais aucune erreur, je suis convaincu d’y parvenir. Je me suis amélioré depuis 2019 mais d’autres aussi. Jamie [Chadwick] est le champion en titre et sera de nouveau là-haut à coup sûr.