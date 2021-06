Les tests de surtension ont été étendus à la variante Delta – votre région est-elle affectée ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

NHS Test and Trace a lancé une nouvelle série de tests de surtension dans certaines parties du Royaume-Uni en raison du nombre croissant de variantes Delta – qui ont été découvertes pour la première fois en Inde. Ce test de surtension est déployé à partir du mardi 8 juin, suite à l’identification d’un petit nombre de cas confirmés de la variante du coronavirus B.1.617.2 (Delta).

Tous les cas confirmés ont reçu l’ordre de s’auto-isoler et leurs contacts ont été identifiés.

Toute personne testée positive et identifiée comme ayant une variante préoccupante fera l’objet d’une recherche des contacts améliorée.

C’est là que les traceurs de contact examinent en arrière sur une période prolongée pour déterminer la voie de transmission.

Alors quelles sont les zones concernées ?

Lire la suite: Points chauds Covid CARTOGRAPHIÉS: Les trois quarts des zones voient le nombre de cas augmenter

Toute personne âgée de 12 ans et plus qui vit ou travaille dans ces zones est fortement encouragée à passer un test PCR COVID-19, qu’elle présente ou non des symptômes.

Avec les tests PCR, les résultats positifs sont envoyés pour le séquençage génomique dans des laboratoires spécialisés.

Cela aide ensuite le NHS à identifier les cas de COVID-19 avec une variante préoccupante, puis à empêcher leur propagation.

Pour toute personne présentant des symptômes de coronavirus, vous devez réserver un test gratuit en ligne ou par téléphone. Vous pouvez ensuite vous rendre sur un site de test ou vous faire envoyer un kit à votre domicile.

Si vous ne présentez aucun symptôme, vous devriez visiter le site Web de votre autorité locale pour plus d’informations.

Les habitants de la zone désignée doivent continuer à utiliser des tests rapides gratuits deux fois par semaine, communément appelés dispositifs à flux latéral, parallèlement au test PCR dans le cadre des tests de surtension.

La variante Delta – qui a récemment subi un changement de nom par rapport à la variante indienne – s’est avérée 40 pour cent plus transmissible que la souche Kent.

Et avec la dernière série de restrictions de verrouillage en raison de la levée, cela a soulevé des inquiétudes quant à savoir si la date du 21 juin devrait être retardée.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’émergence de la variante indienne avait rendu le “calcul” sur l’opportunité de procéder au déverrouillage “plus difficile”.

Les scientifiques ont également suggéré qu’un nombre croissant de personnes dans les hôpitaux devrait également retarder la dernière étape de l’assouplissement des restrictions.

Downing Street a déclaré que les données qui émergeront au cours de la semaine à venir seront “cruciales” pour décider si les restrictions restantes peuvent prendre fin.

Si le gouvernement choisit de retarder l’étape 4 de la feuille de route, certains lieux couverts tels que les boîtes de nuit ne seraient pas autorisés à rouvrir comme prévu.

Les limites d’audience dans les théâtres et les cinémas peuvent également rester en place.

Les Britanniques peuvent également être invités à travailler à domicile plus longtemps, retardant le retour très attendu au bureau.