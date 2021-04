Les tests DTM à Hockenheim annoncent une nouvelle ère GT3

Un nouveau look DTM s’est réveillé de la pré-saison avec des tests à Hockenheim cette semaine, le concept autrefois super GT ou GT1 a disparu et est remplacé par la classe GT3 de plus en plus pertinente.

Finis les prototypes de silhouette, remplacés par des voitures GT3 soutenues par Mercedes, Audi, Ferrari, McLaren et BMW. Le site officiel a rapporté: « DTM s’est réveillé de l’hibernation. »

Le rapport ajoute que les tests à Hockenheim ont donné aux fans un aperçu de la nouvelle série qui, selon certains, mourra lentement sans les voitures de pointe qui ont rendu la série allemande si populaire auprès des fans, mais sous la direction de l’ancien. Le pilote de F1 Gerhard Berger forge une nouvelle voie

Il y avait 17 pilotes en action dans 15 GT3 en préparation de la 35e saison de la série emblématique. Cependant, des chutes de neige persistantes dans l’après-midi ont mis fin prématurément au premier des deux jours de tests. De plus, les températures juste au-dessus du point de congélation n’ont fait aucune faveur aux équipes et aux pilotes.

Parmi ceux dans le cockpit se trouvaient Alex Albon, pilote de Red Bull F1, dans l’Alpha Tauri AF Corse Ferrari 488 GT3. Il a terminé sixième avec quatre dixièmes de moins sur le meilleur temps et quelques dixièmes de moins sur Liam Lawson dans la Ferrari soutenue par Red Bull.

Un notable en service était le vétéran Gary Paffett qui a terminé la journée neuvième plus rapidement dans l’entrée Mücke Motorsport Mercedes-AMG,

Maximilian Götz, qui a signé le meilleur temps de la journée dans la Mercedes-AMG GT3 ce matin-là, a déclaré: «C’est une sensation formidable d’être de retour dans le DTM.»

Le finaliste de l’année dernière, Nico Müller, était le plus rapide de l’Audi R8 LMS du Team Rosberg. «Beaucoup de choses sont nouvelles», a déclaré Müller. «Je me suis préparé pour la saison comme je l’ai toujours fait, mais j’ai passé plus de temps avec mon équipe, en particulier avec mon nouvel ingénieur véhicule.

TEST DTM @ HOCKENHEIM, JOUR 1: RÉSULTATS

Maximilian Götz (GER) Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT, 1: 36.590 Vincent Abril (FRA) Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team HRT, 1: 36.759 Kelvin van der Linde (RSA) Audi R8 LMS, ABT Sportsline, 1: 36.867 Liam Lawson (NZL) Ferrari 488 GT3, Red Bull AF Corse, 1: 36.897 Nico Müller (SUI) Audi R8 LMS, Team Rosberg, 1: 36.945 Alex Albon (THA) Ferrari 488 GT3, Alpha Tauri AF Corse , 1: 37.091 Marco Wittmann (GER) BMW M6 GT3, Walkenhorst Motorsport, 1: 36.260 Sheldon van der Linde (RSA) BMW M6 GT3, ROWE Racing, 1: 37.264 Gary Paffett (GBR) Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport, 1: 37.291 Arjun Maini (IND) Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG Team GetSpeed ​​Performance, 1: 37.349