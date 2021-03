Le sentiment en Chine s’est effondré alors que les recherches de WeChat pour Bitcoin ont chuté de 7% cette semaine, tandis que les recherches sur le «marché baissier» ont grimpé de 102%. Une tendance qui est restée forte était liée à la NFT, avec une augmentation de 86% des recherches WeChat sur la période de sept jours. Les ventes de jetons étaient un autre sujet brûlant avec l’intérêt pour Casper Labs, après que les inscriptions sur CoinList aient dépassé 100000 sur les plates-formes mondiales.

La plate-forme DAO-as-a-Service Dora Factory est une vente de jetons de haut niveau à émerger de Chine. Le projet, soutenu par DoraHacks, a organisé un lancement public de jetons le 21 mars avec des listes sur OKEx, Gate et MXC. DoraHacks est bien connu pour l’hébergement d’événements de développeurs et est l’une des communautés de développeurs de blockchain les plus actives originaires de Chine. L’équipe organisera une série mondiale de hackathon en 2021, atterrissant dans des régions telles que Singapour, les États-Unis, l’Allemagne et l’Inde.

Les événements du monde réel de retour pour le printemps

Cointelegraph China a lancé jeudi son événement Hot Trends 2021 à Chengdu, accueillant un certain nombre de projets et de participants de l’industrie dans la ville du sud. Les discours et les panels de l’événement explorent la durabilité de tendances telles que le DeFi et les NFT. Chengdu est depuis longtemps une ville importante dans l’espace minier chinois des crypto-monnaies en raison des faibles coûts d’électricité et des infrastructures développées.

Defi Night de Solana et Serum à Shanghai

Solana et Serum ont organisé une DeFi Night à Shanghai le 20 mars alors qu’ils continuaient à promouvoir leur écosystème en Asie. L’événement comprenait également des conférenciers d’Aave, Chainlink, Multicoin Capital, Raydium et The Graph. La course aux armements des écosystèmes est devenue importante car des acteurs majeurs tels que BSC, Huobi (Heco), OKEx (OKExChain) et Solana tentent tous d’attirer leur part du grand pool de développement dans des villes comme Shanghai, Pékin, Shenzhen et Hangzhou. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a prononcé un discours d’ouverture sur l’événement via une vidéo préenregistrée.

Tests numériques du yuan

L’Autorité monétaire de Hong Kong a commencé à travailler avec l’Institut de recherche sur les devises numériques de la Banque populaire de Chine pour tester la technologie qui permet l’utilisation du yuan numérique pour les paiements transfrontaliers, selon Yu Wai-man. Yu est l’actuel directeur général de la HKMA. Il a annoncé le 19 mars que ces services financiers devraient être lancés au second semestre de cette année.

Le 19 mars également, plusieurs entreprises publiques, sous la direction du Comité de travail du PCC, ont commencé à appliquer le yuan numérique comme moyen de paiement pour recharger les véhicules électriques dans la nouvelle zone de Xiongan près de Pékin. Parmi ces entreprises figuraient une sous-succursale de la PBoC, de la Banque de Chine, de China Telecom et de China State Grid. Lier le yuan numérique aux initiatives d’énergie propre devient rapidement une priorité pour les organisations liées à l’État, en particulier avec l’annonce que le nouveau plan quinquennal viserait la neutralité carbone d’ici 2060.

Le 23 mars, le média d’État chinois Sina a rapporté que les six plus grandes banques gouvernementales avaient commencé à tester des services de portefeuille pour le yuan numérique. Les banques seraient en mesure de mettre sur liste blanche les testeurs qui pourraient ensuite télécharger l’application mobile et créer un sous-compte. La phase 1 du projet pilote officiel devrait commencer le mois prochain

Papier blockchain de Ant Group

Ant Group, une filiale financière majeure d’Alibaba, a publié un livre blanc sur la blockchain et les services gouvernementaux le 17 mars. Le document décrit comment les organisations gouvernementales peuvent utiliser les technologies de l’information, les solutions d’identité numérique et l’infrastructure blockchain pour fournir et gérer des données. Ant Group a connu une période difficile après l’annulation de son offre publique très attendue en raison des inquiétudes concernant les taux d’intérêt sur les prêts électroniques.

Études de cas sur le blanchiment d’argent

Enfin, le 21 mars, la PBoC et le Parquet populaire suprême (la plus haute autorité de poursuite judiciaire de Chine) ont publié six cas de méthodes modernes de blanchiment d’argent, dont la plupart incluaient Bitcoin et crypto-monnaie. Dans l’un des cas, une personne condamnée a été condamnée à deux ans de prison et à une amende pour collecte de fonds illégale via une plateforme de trading de devises numériques sans licence.

Ce nouveau tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taiwan et de Hong Kong tente de gérer les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise.