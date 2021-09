Les tests PCR ne peuvent pas identifier la variante Delta ; tout n’est que fiction – 10ztalk

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Ooooh. La variante Delta. Il y en a partout.

Fais attention. C’est sous ton tapis. C’est dans le placard à vêtements. C’est sur ta brosse à dents.

Et ce sont les Non vaccinés qui le répandent. Ces diables. Nous, qui sommes purs, devons être protégés des impurs non vaxxés.

Fauci, dieu des mamans du football, se lève chaque matin en disant DELTA, passe à la télévision en disant DELTA et s’endort en priant DELTA.

Lisez ceci dans la FAQ des services de santé du département d’État du Texas : « Comment puis-je savoir si j’ai la variante Delta ? Les laboratoires rapportent-ils cela à l’État? Ces informations peuvent ne pas être facilement disponibles. Les [PCR] les tests viraux qui sont utilisés pour déterminer si une personne a COVID-19 ne sont pas conçus pour vous dire quelle variante est à l’origine de l’infection. La détection de la variante Delta, ou d’autres variantes, nécessite un type de test spécial appelé séquençage génomique. En raison du volume de cas de COVID-19, le séquençage n’est pas effectué sur tous les échantillons viraux. Cependant, étant donné que la variante Delta représente désormais la majorité des cas de COVID-19 aux États-Unis, il est fort probable qu’un résultat de test positif indique une infection par la variante Delta. »

Boom.

Je peux vous assurer que le nombre de patients dont les échantillons sont génétiquement séquencés est minuscule, comparé au nombre dont les échantillons sont simplement passés par la PCR standard.

Il n’y a donc aucun moyen de savoir que la variante Delta représente désormais la majorité des cas de COVID aux États-Unis. Et en utilisant la PCR standard, il n’y a aucun moyen de savoir QU’UN patient spécifique a le Delta. Tout n’est que fiction.

Nous avons ceci de l’American Lung Association : « Les tests COVID-19 réguliers ne détectent pas quelle variante est impliquée dans le cas d’un patient – ​​cette information ne change pas l’approche des soins ou de la thérapie. L’identification des variantes nécessite un séquençage génomique, un processus distinct des tests viraux réguliers et que tous les laboratoires ne sont pas en mesure de faire ou ne font pas de manière routinière pour les soins aux patients, mais sont davantage destinés à la surveillance de la santé publique. »

Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Pour être excessivement généreux, disons que 3 tests PCR positifs sur 1000 en Amérique sont envoyés dans des laboratoires de haut niveau, où le séquençage génétique est effectué.

Un certain pourcentage de CES tests de séquençage sont positifs pour la variante Delta. Sur la base de ces résultats, des MODÈLES sont construits.

Maintenant, nous sommes VRAIMENT dans la fausse science. Les modèles estiment quel pourcentage de TOUS les tests PCR positifs sont vraiment positifs pour Delta.

Je suis désolé d’annoncer ce flash d’information, mais les modélistes sont des charlatans notoires. Leurs calculs denses sont aussi éloignés de la science qu’une Ford modèle T l’est d’un vaisseau spatial.

Mais sur la base de modèles, les agences de santé publique – qui avaient désespérément besoin d’un nouvel escroc, car le nombre de cas de COVID diminuait – ont fait exploser leurs ressources médiatiques la nouvelle révélation : LE MONSTRE DELTA EST LÂCHE PARMI NOUS.

Mais c’est encore pire. Pourquoi? Car gageons la ferme que le modèle actuel poussant l’omniprésence de la Delta Variant n’a jamais été remis en cause. Il n’a jamais été remis à plusieurs groupes de scientifiques indépendants qui l’ont passé au peigne fin. C’est ce qu’on appelle la vérification. C’est ce qu’on appelle la méthode scientifique. Vous avez peut-être entendu parler.

Le modélisateur le plus célèbre au monde, Neil Ferguson, du London Imperial College, financé par Bill Gates, a fait une prédiction au début de 2020 : cet été-là, il y aurait 500 000 décès dus au COVID au Royaume-Uni et 2 millions aux États-Unis.

C’est cette prédiction absurde, avalée entière par Boris Johnson, et avalée entière par Donald Trump, à la demande de Tony Fauci, qui a conduit aux blocages de masse originaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et puis d’autres nations ont emboîté le pas.

Comme mes lecteurs de longue date le savent, tout cela n’est que la pointe d’un très gros iceberg. Depuis un an, j’ai prouvé que le virus du SRAS-CoV-2 n’existe pas, que les tests et le nombre de cas n’ont pas de sens et que le vaccin hautement destructeur n’est pas nécessaire.

Mais je fais de fréquentes incursions dans le monde fantastique de la science officielle, pour illustrer que, même au sein de cette bulle folle, les contradictions internes et les mensonges purs et simples abondent.

Voici mon article original de 2020 sur le modéliste le plus célèbre et le plus célébré au monde, Neil Ferguson :

Neil Ferguson : le fantôme dans la machine—

Pourquoi les gouvernements saluent-ils lorsqu’il prédit une pandémie et leur dit de verrouiller leurs pays ?

Est-ce que quelqu’un se soucie de son passé ?

Pourquoi a-t-il encore un poste prestigieux ?

A qui est-il connecté ?

Neil Ferguson, par l’intermédiaire de son institut à l’Imperial College de Londres, peut prendre la tête d’un pourcentage important de la population mondiale.

C’est M. Genius, quand il s’agit de projeter des modèles informatiques d’épidémies.

Ses collègues experts gonflent sa réputation.

Selon Business Insider (25/04/20), « l’équipe de Ferguson a averti Boris Johnson que la quête d'”immunité collective” [letting people live their lives out in the open in the UK] pourrait coûter 510 000 vies, provoquant un brusque revirement [massive national lockdown in the UK]… Ses simulations ont également eu une influence dans d’autres pays, citées par les autorités américaines, allemandes et françaises.

Non seulement cité, non seulement influent, mais avalé en entier.

Un initié poursuit : « Le 23 mars [2020], le Royaume-Uni a supprimé « l’immunité collective » en faveur d’une stratégie de suppression, et le pays s’est préparé à des semaines de verrouillage. L’étude de Ferguson était responsable.

Il y a plus. Beaucoup plus.

Même article de BI : « Dr. Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus auprès de l’administration Trump, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse le 16 mars que le journal impérial [Ferguson’s computer projection] a incité le nouveau conseil du CDC à travailler à domicile et à éviter les rassemblements de 10 personnes ou plus.

