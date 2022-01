Les tests rapides fonctionnent-ils avec omicron ? Dois-je m’éponger la gorge ? Quelques questions sur le Covid, réponses

Devrions-nous nous tamponner le nez ou la gorge pour des tests à domicile ? Les tests rapides détectent-ils même l’omicron ? Les tests PCR sont-ils les seuls résultats auxquels nous pouvons faire confiance pour le moment ?

Les conseils sur la façon d’aborder les tests à l’ère de l’omicron semblent évoluer de jour en jour. Une étude récente dans le monde réel qui a suivi 30 sujets probablement exposés à l’omicron a révélé que les tests salivaires PCR peuvent détecter les cas de Covid-19 trois jours avant les tests rapides d’antigène, qui utilisent des écouvillonnages nasaux. Ces résultats, qui n’ont pas été examinés par des pairs, semblent confirmer après l’annonce de la Food and Drug Administration fin décembre que, bien qu’ils détectent l’omicron, les tests antigéniques rapides peuvent désormais avoir « une sensibilité réduite ». Mais cela ne signifie pas que les tests rapides ne jouent pas un rôle clé dans notre réponse à la pandémie à l’avenir.

Tout cela est déroutant pour un public qui a été tiré dans plusieurs directions au cours de la pandémie en ce qui concerne les conseils et les tests. De longs délais pour les résultats des tests PCR, une pénurie de tests rapides à domicile et l’attente de données scientifiques plus définitives sur la variante omicron ont rendu plus difficile de savoir quand et comment se faire tester. Néanmoins, les experts en santé publique affirment qu’au fur et à mesure que de plus en plus de tests seront disponibles, les tests rapides deviendront un outil de plus en plus vital pour diagnostiquer Covid-19 et réduire sa propagation.

« Nous ne voulons pas que le parfait soit l’ennemi du bien »

Vous vous demandez peut-être : à quoi bon si les tests rapides ne sont pas aussi précis que les tests PCR ? Eh bien, les tests antigéniques rapides, qui recherchent une protéine spécifique sur le virus Covid-19, restent extrêmement efficaces pour confirmer les cas positifs. En termes simples, si vous êtes testé positif à un test rapide, vous avez presque certainement le Covid-19. Si votre test est négatif, dans certains cas, vous pouvez toujours être positif sur un test PCR, qui est beaucoup plus sensible car il teste les preuves génétiques du virus. Les tests rapides peuvent ne pas détecter les cas positifs chez les personnes qui ont été vaccinées ou qui se sont récemment remises de Covid-19, car elles peuvent produire moins de virus, a déclaré un expert à Recode.

Les tests rapides peuvent également révéler un cas positif plus rapidement que les laboratoires qui traitent les tests PCR, car ils peuvent prendre plusieurs jours pour partager les résultats avec les patients, en particulier lors de grandes vagues d’infection. Peut-être plus important encore, les tests rapides peuvent indiquer si une personne est suffisamment contagieuse pour transmettre le virus à d’autres, ce qui inquiète le plus de nombreuses personnes.

« Étant donné qu’un test antigénique rapide est souvent l’option la plus réalisable ou la plus disponible pour beaucoup, nous ne voulons pas que le parfait soit l’ennemi du bien », Joshua Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, dit Recode. Il a expliqué que chaque cas de Covid-19 détecté par quelqu’un qui pourrait passer un test rapide d’antigène mais pas un test PCR est une victoire pour la santé publique.

Faire des tests rapides plus fréquemment les rend également plus efficaces. La plupart des kits de test rapide à domicile sont conçus pour être effectués sur deux jours, c’est pourquoi les kits comprennent généralement deux tests. Étant donné que chaque test est un instantané du moment où il est effectué, plusieurs tests aident à réduire le risque de recevoir un faux négatif.

Bien sûr, tout cela suppose que vous pouvez mettre la main sur un test rapide. Dans les semaines qui ont suivi le début de la propagation d’omicron, les tests rapides ont été incroyablement difficiles à trouver dans certaines parties du pays. Ces tests sont en rupture de stock car ni les fabricants de tests ni l’administration Biden n’avaient anticipé des niveaux record de cas de Covid-19, ce qui a stimulé la demande de tests rapides. Pour faire face à la pénurie, la Maison Blanche prévoit désormais d’acheter et de distribuer 500 millions de tests rapides gratuits dans les semaines à venir. Lorsque cela se produira, ces tests pourraient aider à détecter plus de cas positifs et à réduire le nombre de personnes infectées par Covid-19.

Quelle est la précision des tests rapides en ce qui concerne l’omicron ?

La précision d’un test rapide dépend de la fréquence à laquelle vous vous testez vous-même et si vous souhaitez identifier une infection au Covid-19 ou mesurer votre contagiosité. Mais si votre test est positif lors d’un test rapide, vous devez faire confiance au résultat, supposer que vous êtes contagieux et isoler pendant au moins cinq jours. Si vous testez à nouveau positif après cinq jours, le CDC recommande de vous isoler pendant cinq autres jours.

Les tests rapides, cependant, ne sont pas parfaits. La recherche indique que les tests antigéniques sont moins précis que les tests PCR – c’est le cas depuis le début de la pandémie. Les tests PCR sont traités dans un laboratoire, où un équipement sophistiqué peut identifier et amplifier même la plus petite preuve génétique du virus qui cause Covid-19. Ces tests sont si précis que les patients peuvent être testés positifs pendant des semaines après leur rétablissement et ne sont plus contagieux. Les résultats des tests rapides, quant à eux, peuvent varier en fonction de la quantité de virus dans le nez d’un patient au moment où l’échantillon est prélevé et de l’état d’avancement de son infection.

Les scientifiques expliquent la différence entre les tests rapides et les tests PCR de deux manières : la spécificité, qui reflète le taux de faux positifs d’un test, et la sensibilité, qui reflète le taux de faux négatifs d’un test. La PCR et les tests rapides ont une spécificité élevée, ce qui signifie que leurs résultats positifs sont très fiables. Mais alors que les tests PCR ont tendance à avoir une sensibilité presque parfaite, les tests antigéniques rapides ont tendance à avoir une sensibilité d’environ 80 à 90 %. Cela signifie que les tests rapides ont tendance à produire plus de faux négatifs que les tests PCR.

« La plupart des tests à domicile sont toujours capables de détecter une infection par omicron car ils ciblent une partie du virus qui ne mute pas tant que ça »

Omicron rend les tests encore plus délicats. La sensibilité des tests rapides peut être encore plus faible pour les cas d’omicron, selon les premières recherches de la FDA et d’autres scientifiques. Un autre problème est que l’omicron peut se propager davantage dans la gorge que dans les poumons, ce qui signifie qu’il pourrait falloir plus de temps pour que Covid-19 apparaisse dans les échantillons nasaux, même si quelqu’un est symptomatique. Il est possible que les personnes vaccinées et les personnes qui se sont récemment remises de Covid-19 remarquent plus de faux positifs sur les tendances rapides, car elles ont tendance à produire moins de virus dans l’ensemble.

« Les tests à domicile sont surtout efficaces lorsque la personne a une charge virale élevée, un moment où la personne est plus susceptible de transmettre le virus », a déclaré à Recode Pablo Penaloza-MacMaster, immunologiste viral à la faculté de médecine de Northwestern, « Les tests à domicile sont toujours capables de détecter l’infection par omicron car ils ciblent une partie du virus qui ne mute pas beaucoup. »

Des études distinctes de la Health Security Agency du Royaume-Uni et de chercheurs australiens ont révélé que les tests d’antigène sont aussi sensibles à la variante omicron qu’ils l’étaient aux souches antérieures de Covid-19. Encore une fois, la FDA recommande toujours des tests rapides pour diagnostiquer les cas positifs, et les fabricants de tests se disent confiants dans la capacité de leurs produits à détecter l’omicron. Alors que les premières recherches indiquent que les tests de salive pourraient détecter Covid-19 plus rapidement, à l’heure actuelle, la plupart des tests PCR et tous les tests rapides à domicile disponibles qui ont des autorisations d’utilisation d’urgence de la FDA utilisent des échantillons nasaux.

Comment utiliser les tests rapides dans des circonstances moins qu’idéales

Ce qui nous ramène à la question de savoir si vous devriez vous mettre des écouvillons nasaux dans la gorge. Il existe des preuves que les échantillons de salive peuvent être un indicateur plus rapide des cas de Covid-19, mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter de suivre les instructions fournies avec votre kit de test. La FDA dit que les gens ne devraient pas utiliser de tests antigéniques rapides pour se tamponner la bouche. Certains experts disent que vous pourriez envisager de le faire de toute façon, et soulignent que d’autres pays, dont le Royaume-Uni, ont approuvé des tests antigéniques rapides qui utilisent des prélèvements de gorge et publié des instructions très prudentes sur la façon de le faire.

« Personnellement, je me frotte la gorge et le nez pour obtenir la meilleure sensibilité lorsque j’utilise des tests en vente libre à la maison », a déclaré Michael Mina, épidémiologiste à Harvard, lors d’une conférence de presse jeudi. « Il y a des risques associés à cela, mais la biologie nous dit qu’ils pourraient obtenir une meilleure sensibilité plus tôt. »

Mais le problème avec les kits de test rapide en ce moment n’est pas que les gens se tamponnent le nez, mais à quelle fréquence ils tamponnent leur nez. Un seul test pourrait manquer un cas de Covid-19 et produire un faux négatif, mais faire deux tests sur une période de 24 à 36 heures réduit ce risque. Plus vous effectuez des tests rapides, plus vous réduisez vos risques de faux négatif, et plus vous testez négatifs sur plusieurs jours, plus vous pouvez être sûr de ne pas propager Covid-19.

Pourtant, le plus gros problème en ce moment est que les tests rapides sont coûteux et difficiles à trouver. Les pharmacies ont limité le nombre de kits de test que les gens peuvent acheter, et beaucoup sont complètement épuisés. Un seul test peut également coûter plus de 10 $, ce qui signifie que vous tester régulièrement coûte rapidement cher. Les opportunistes ont même accumulé des tests et se sont livrés à des hausses de prix, ce qui a exacerbé la pénurie.

Si vous n’avez pas assez de tests pour vous tester régulièrement, il est préférable de vous tester juste avant de voir des personnes vulnérables, explique Mara Aspinall, professeur qui dirige les tests de diagnostic communs de l’Arizona State et membre du conseil d’administration du fabricant de tests Orasure, a déclaré à Recode. « Je me dirige vers une personne vulnérable [or] Je vais dans un établissement de soins de santé et je dois donc faire un test juste avant. »

Pour l’instant, le meilleur kit de test est le test que vous pouvez obtenir (Wired a une liste pratique des marques actuellement disponibles). Si vous prévoyez d’aller quelque part et que vous ne voulez pas propager le virus, vous devez effectuer un test rapide la veille du voyage, puis un deuxième test juste avant votre départ. Si vous n’avez qu’un seul test rapide, faites-le juste avant de voir les gens.

Vous tester devrait devenir plus facile à mesure que des tests plus rapides seront disponibles. En plus des 500 millions de tests rapides gratuits que la Maison Blanche distribuera à partir de la fin du mois, les personnes bénéficiant d’une assurance privée pourront également se faire rembourser leurs achats de tests rapides à partir de la semaine prochaine. Vous devriez également vérifier auprès de votre service de santé local, car ils pourraient distribuer des tests gratuits.

Même si la situation des tests rapides est encore loin d’être idéale, il existe d’autres stratégies que nous pouvons utiliser pour nous protéger et protéger les autres contre Covid-19, comme se faire vacciner, se faire booster et porter un masque. Et s’il vous arrive de trouver des tests rapides, allez-y et prenez-les. Ils peuvent être utiles, surtout si vous les utilisez correctement.