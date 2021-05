Les tests trouvant la faisabilité du mélange des vaccins Covid pour commencer dans quelques semaines, selon le chef du groupe de travail Covid-19

Les tests peuvent être effectués à la fois en utilisant des vaccins actuellement disponibles dans le pays. (Image représentative, IE)

L’Inde commencera bientôt à tester les conséquences du mélange de deux vaccins Covid-19 différents et étudiera sa faisabilité si cela aide à renforcer la réponse immunitaire, à créer des anticorps contre le virus. Les scientifiques mèneront les expériences en utilisant les vaccins déjà disponibles sur le marché et ceux en cours de développement, a rapporté IE.

Selon le Dr NK Arora, président du groupe de travail Covid-19 du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI). Huit vaccins seront mélangés et appariés au cours des tests, trois vaccins actuellement approuvés par la DGCI, le Covishield du Serum Institute, le Covaxin de Bharat Biotech et le Sputnik V russe.

Le processus d’expérimentation clinique se déroulera sous la collaboration des fabricants de vaccins et du Conseil indien de la recherche médicale. Les tests tenteront de déterminer si les vaccins peuvent être administrés ensemble, une dose de chacun, et si oui lequel doit être administré en premier et lesquels vont ensuite. Le processus étudiera également si un cocktail de vaccins peut fournir plus de protection contre le SRAS-Cov-2, a déclaré le Dr Arora.

Divers facteurs seront pris en compte ici, comme une étude de recherche appropriée dans des conditions réelles de terrain pour étudier le mélange des vaccins. L’objectif est de déterminer si les mélanger et dans quelle mesure peut fournir une meilleure immunité sans aucun effet indésirable, a souligné le Dr Arora. Bien que les deux vaccins individuellement puissent être administrés sans danger, l’objectif maintenant sera de voir s’ils sont sûrs et efficaces l’un avec l’autre. Cependant, il a souligné le fait que tous les vaccins ne pourront pas subir le processus mix and max.

Le groupe de travail Covid-19, NTAGI, et le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins Covid-19 (NEGVAC) ont proposé la faisabilité de mélanger les vaccins à tous les niveaux, a déclaré le Dr Arora. Les essais après mélange des vaccins seront menés dans le cadre du programme de vaccination existant du pays, a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, six vaccins Covid sont en préparation, le Covax de SII, le ZyCov-D de Zyndus Vadila, le Corbevax de Biological E, la version de Bio E du vaccin Johnson et Johnson Covid, le vaccin à ARNm de Genova et le vaccin intranasal Covid-19 de Bharat Biotech. Pfizer est également en pourparlers avec le gouvernement pour l’introduire sur le marché indien cette année.

