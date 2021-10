Les tests vidéo cinématiques avec l’iPhone 13 Pro Max m’excitent

Jusqu’à présent, je n’ai effectué qu’une poignée de tests vidéo cinématographiques rapides sur mon iPhone 13 Pro Max à la suite de mes précédents tests de macrophotographie. Bien que les résultats n’aient pas été parfaits, ils ont certainement été assez bons pour montrer le potentiel de la technologie.

En particulier, la possibilité d’ajuster les points de focalisation lors de l’édition en fait un outil extrêmement puissant. Honnêtement, pour le mode manuel en particulier, je suis excité…

Certains de mes tests concernaient Steph lors de cours de tango avec l’incroyable Diego Bado, et obtenir l’autorisation de partager des vidéos de danse pouvait être difficile, mais elle a accepté qu’un clip d’elle reçoive des commentaires.

Test vidéo cinématique – automatique

Avec ce premier clip, j’ai décidé de voir ce que le système d’IA ferait s’il était entièrement laissé à lui-même. J’ai littéralement mis la caméra en mode vidéo cinématique, j’ai commencé à enregistrer et j’ai laissé l’application prendre toutes les décisions.

Vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo en mode édition. Les points blancs indiquent les changements de mise au point automatiques choisis par l’IA, tandis que les cercles jaunes indiquent les sélections manuelles. (Le manuel jaune est juste après ce clip.)

Le résultat de la prise de décision de l’IA était impressionnant. Diego était principalement face à la caméra, donc la plupart du temps, il l’a choisi comme sujet. La seule fois où cela a changé, c’est quand j’ai marché derrière Steph, bloquant la vue de Diego.

Cela est resté avec elle un peu plus longtemps que ce à quoi je m’attendais, étant donné qu’elle faisait face à la caméra, mais ce serait un jugement artistique si un humain prenait la décision, donc c’est intéressant plutôt que faux. Peut-être essaie-t-il d’éviter les changements rapides.

Nous allons jeter un coup d’oeil:

Je dois dire que c’est très rugueux et prêt. Il y a tout ce que l’équivalent artificiel de la chasse au focus est, et il y a quelques pépins et artefacts.

Comme nous l’avons vu avec d’autres échantillons, le système de mise au point se débat avec de petits espaces entre les bras et les corps, et a une partie de l’arrière-plan au point. Comparez ces deux images fixes, en regardant l’espace à l’intérieur du bras de Steph. Tout va bien au début :

Puis, au fur et à mesure que l’écart diminue, nous avons soudain un élément de l’arrière-plan net :

C’était, cependant, une fraction de seconde et honnêtement, je ne pense pas que je l’aurais remarqué si je ne l’avais pas cherché spécifiquement image par image.

Dans l’ensemble, je devrais lui donner un 5/10. Ce n’est en rien assez bon pour un vrai travail, mais je pense que de nombreux consommateurs vont déjà trouver cela impressionnant.

Test vidéo cinématique – manuel

Ce deuxième test consistait à choisir manuellement les points de focalisation. Je n’ai pas encore trouvé comment l’empêcher complètement de faire des automatiques, c’est donc quelque chose avec lequel je dois jouer. Vous pouvez voir que la plupart des changements sont jaunes, ce qui signifie que je les ai faits, alors qu’il y en a encore des blancs (automatiques).

Nous allons jeter un coup d’oeil:

Ceci, je pense, est nettement mieux.

Pas parfait, bien sûr. Il y a ces changements de mise au point automatiques indésirables, indiqués par les points blancs, et parfois la mise au point n’est pas tout à fait correcte, mais je dois dire que le résultat global est vraiment impressionnant – surtout dans des conditions de faible luminosité, où un système de mise au point automatique conventionnel vraiment lutter.

Je suis sûr qu’il existe un moyen simple d’éviter/supprimer les modifications automatiques (le seul moyen que je puisse trouver jusqu’à présent est de les écraser efficacement par des modifications manuelles, mais cela devient compliqué sur un écran de la taille d’un iPhone – même le Pro Max). L’édition sera bien sûr beaucoup plus facile lorsque nous pourrons le faire sur Mac.

Il y a également eu une brève période de quelques secondes où il a refusé de faire le suivi du visage et n’a pu à la place m’offrir qu’une mise au point sur une large zone, malgré l’indicateur montrant qu’il pouvait détecter le visage :

L’accent était donc mis ici davantage sur une partie de la guitare que sur le visage de Martin.

Mais replaçons ces arguties dans leur contexte. Premièrement, il s’agit d’une version de première génération de la technologie – vraiment, une version bêta publique. Il est clair qu’Apple sait qu’il y a des problèmes, et je suis également sûr que les résultats s’amélioreront rapidement, exactement comme nous l’avons déjà vu avec les images fixes en mode Portrait.

Deuxièmement, il s’agit d’un smartphone ! Non seulement cela, mais dans le premier exemple que j’ai montré, les résultats étaient complètement automatiques ! Tout le monde peut prendre l’iPhone 13 Pro et commencer à obtenir des résultats déjà assez bons pour les consommateurs en ne faisant rien de plus que de sélectionner le mode et d’appuyer sur le bouton d’enregistrement. Franchement, ça m’épate.

Pourrait-il être utilisé par des cinéastes amateurs ? J’ai l’intention de mettre ça à l’épreuve. Je vais filmer les premières minutes d’un scénario que j’écris (mémo à moi-même : insérez beaucoup d’avertissements « premier brouillon » dans cette pièce !). Je vais mettre en place la scène, l’allumer, exactement comme je le ferais si j’utilisais un kit de tournage approprié, puis voir comment l’appareil photo fonctionne en mode automatique et manuel.

Je suppose que ce ne sera pas assez bon. Je m’attends à quelques problèmes gênants, surtout en mode automatique. Mais je pense qu’Apple y arrivera d’ici un an ou deux, peut-être plus tôt. Alors, surveillez cet espace pour un test plus contrôlé dans une semaine ou deux.

Avez-vous fait vos propres tests de vidéo cinématique ? Veuillez partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires et créer un lien vers des exemples (mettez un espace dans le lien pour éviter le piégeage du spam Disqus).

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :