Les têtes abordables de OnePlus s’améliorent

OnePlus a annoncé les Buds Z2 en Chine. Les nouveaux écouteurs véritablement sans fil à petit budget contiennent plusieurs améliorations par rapport aux Buds Z d’origine, notamment des pilotes améliorés, davantage de microphones et Bluetooth 5.2. Le prix commence à environ 77 $.

OnePlus a annoncé un ajout amélioré à sa liste de véritables écouteurs sans fil budgétaires. Rejoignant le OnePlus 9RT lors du lancement de l’entreprise mercredi, le OnePlus Buds Z2 apporte de nombreuses améliorations à la formule originale de Buds Z.

Esthétiquement, vous auriez du mal à repérer la différence entre les deux générations. Le Buds Z2 utilise toujours la conception à longue tige et à pointe de silicone de son prédécesseur, mais lisse quelques bords sur le corps de l’écouteur lui-même. En termes de coloris, vous regardez toujours du noir ou du blanc.

L’intérêt réside vraiment dans les améliorations internes du OnePlus Buds Z2. Les nouveaux boutons font passer le nombre de microphones de deux à trois. Ce trio aide également à l’intelligence de réduction active du bruit de 40 dB du Buds Z2. La latence est désormais inférieure à 100 ms, ce qui devrait profiter aux joueurs et aux bingers de médias.

En termes d’audio, le Buds Z2 gagne des pilotes de 11 mm légèrement plus gros, bien que cela reste sensiblement plus petit que les pilotes de 13,4 mm des OnePlus Buds plus chers. Le OnePlus Buds Z2 gagne également un mode de transparence, permettant à l’audio ambiant de passer à l’auditeur.

D’autres ajouts incluent une longue durée de vie de la batterie. OnePlus revendique une autonomie totale de la batterie de 38 heures avec des recharges à partir du boîtier. Cela tombe à 27 heures avec la réduction du bruit active, mais l’emporte toujours sur le chiffre de 20 heures du Buds Z d’origine. Le Buds Z2 est également doté d’un indice de résistance à l’eau IP55 et prend en charge Bluetooth 5.2. La prise en charge de Dolby Atmos est également de retour pour les téléphones alimentés par Color OS 12.

OnePlus Buds Z2 : Prix et disponibilité

Le OnePlus Buds Z offrait des performances exceptionnelles et sans prétention pour seulement 49 $. Le OnePlus Buds Z2 commence à 499 yuans (~ 77 $) en Chine et est en pré-vente à partir d’aujourd’hui. La disponibilité générale débutera le 19 octobre. On ne sait pas quand les têtes seront disponibles à l’international.