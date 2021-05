Les têtes de Trumpkin explosent après que leur sondeur préféré affiche un taux d’approbation record pour Biden ⋆ .

Pendant des années, chaque fois que le Messie, Lord Donald Trump, The Most Merciful a tweeté à propos d’un sondeur lui donnant une excellente cote d’approbation, nous devions le prendre avec plusieurs camions de sel. Après tout, ce sondeur était invariablement Rasmussen Reports, une tenue avec un effet républicain notoire.

Plus tôt dans la journée, Rasmussen a déclaré que ses derniers sondages de suivi montraient les numéros de sondage de Joe Biden dans le noir.

X

Mise à jour du lecteur: le président Biden est peut-être sur la bonne voie pour son taux d’approbation présidentielle quotidien moyen de 3 jours le plus élevé de sa nouvelle présidence. Développement. – Rapports Rasmussen (@Rasmussen_Poll) 24 mai 2021

Plus précisément, selon Raw Story, 54% – suivent de très près la moyenne de FiveThirtyEight.

Oh, comment hurlaient les déplorables.

X

Quelqu’un a-t-il testé l’approvisionnement en eau pour le crack? – Dr Chaz Wallace (@hornetgate) 24 mai 2021

X

La gauche a le contrôle absolu des médias grand public – Pepe Llopis (@pepellopis) 24 mai 2021

X

Hahahahahahaha. Bon! Vous pensez qu’en faisant ce genre d’annonce plusieurs fois, les gens finiront par croire que c’est vrai? Nan. Ça n’arrivera pas. Mais bon essai. Je vais te donner ça. – DBK (@ DiAndi33) 24 mai 2021

X

Je suis sur le point de ne plus suivre cette désinformation – Real KDC🇺🇸 🇨🇦🇨🇭🇬🇧 (@ kimberlyC74) 24 mai 2021

Et il y a plus. Pour ceux qui se demandent comment cela est possible, rappelez-vous que dans Trumpworld, toute couverture négative de Dear Leader est une fausse nouvelle.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!

Lien source