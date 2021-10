Les Texans auraient conclu un accord pour échanger Deshaun Watson

Les Texans de Houston pourraient échanger Deshaun Watson très bientôt. Selon John McClain du Houston Chronicle, la compensation dans un éventuel échange Watson entre les Texans et les Dolphins de Miami a été convenue. La seule chose qui retient les Dolphins est que le propriétaire Stephen Ross veut que les problèmes juridiques de Watson soient résolus avant que le commerce ne se produise. Il y a 22 poursuites civiles contre Watson découlant de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle. Ross a approuvé l’échange, mais la date limite pour le faire est le 2 novembre.

Watson n’a pas joué un seul match pour les Texans cette saison mais reste sur la liste active. Et s’il n’est pas échangé, il semble qu’il sera probablement inactif pendant toute l’année. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, s’est entretenu avec des journalistes mardi lors des réunions des propriétaires de la ligue et a déclaré que la NFL ne disposait pas de suffisamment d’informations sur les 22 poursuites civiles pour placer Watson sur la liste d’exemptions du commissaire.

« De toute évidence, la police a enquêté et nous n’avons pas accès à toutes ces informations pour le moment », a déclaré Goodell, selon ESPN. « Nous sommes fiers de ne pas interférer là-dedans et d’être aussi coopératifs que possible afin d’obtenir tous les faits. Je pense que ce processus est toujours en cours. »

Une autre équipe qui aurait été intéressée par Watson est les Carolina Panthers. Cependant, Ian Rapoport du NFL Network a déclaré que le propriétaire des Panthers, David Tepper, et l’équipe ne poursuivront pas Watson pour le moment. Les Panthers et les Dolphins recherchent l’aide du quart-arrière des Panthers QB Sam Darnold et des Panthers QB Tua Tagovailoa ont connu des difficultés jusqu’à présent cette année.

Avant les poursuites civiles, Watson a informé les Texans qu’il voulait être échangé et ne plus jouer pour eux. Il s’est présenté à l’installation de l’équipe tous les jours depuis le début du camp d’entraînement, mais a été inactif pour chacun des sept matchs de l’équipe. Plusieurs équipes ont contacté les Texans à propos de Watson, mais aucun accord n’a été conclu en raison du prix demandé et des problèmes juridiques. Watson a été sélectionné par les Texans n ° 12 au total lors du repêchage de la NFL 2017 et a été sélectionné trois fois pour le Pro Bowl. Le quart-arrière de 26 ans a mené la NFL au chapitre des verges par la passe la saison dernière avec 4 823.