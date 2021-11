Les Texans de Houston prennent une décision sur la liste de Deshaun Watson avant la date limite des échanges

Les Texans de Houston ont choisi le quart-arrière Deshaun Watson avant la date limite des échanges. Selon Ian Rapoport du NFL Network, Watson ne sera pas échangé et restera sur la liste des Texans jusqu’à l’intersaison. Houston a eu des discussions avec les Dolphins de Miami au sujet de l’échange de Watson, mais la situation juridique du quart-arrière qui n’a pas été réglée a conduit les équipes à s’éloigner de lui.

Watson a été frappé par 22 poursuites civiles en instance concernant une inconduite sexuelle liée à des séances de massage ainsi que 10 plaintes pénales. Il n’a pas été inculpé du crime, mais la NFL et les forces de l’ordre enquêtent actuellement. Lorsque les allégations ont fait surface pour la première fois, Watson s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer son innocence.

« À la suite d’une publication sur les réseaux sociaux par l’avocat d’un plaignant à la recherche de publicité, j’ai récemment pris connaissance d’une action en justice qui a apparemment été déposée contre moi », a écrit Watson sur Twitter en mars. « Je n’ai pas encore vu la plainte, mais je sais ceci : je n’ai jamais traité aucune femme avec autre chose que le plus grand respect. L’avocat du plaignant prétend qu’il ne s’agit pas d’argent, mais avant de porter plainte, il a fait une plainte sans fondement demande de règlement à six chiffres, que j’ai rapidement rejetée. Contrairement à lui, ce n’est pas une question d’argent pour moi – il s’agit de laver mon nom, et j’ai hâte de le faire. »

Watson, 26 ans, a été sélectionné au 12e rang du repêchage de la NFL en 2017. Il a atteint le Pro Bowl à trois reprises et était le leader des verges par la passe de la NFL en 2020. Avant les allégations, Watson a demandé un échange en raison de ses frustrations avec le front office. Le directeur général des Texans, Nick Caserio, qui a été embauché pendant l’intersaison, a déclaré en janvier que l’équipe n’avait aucun intérêt à échanger Watson.

« Sur le plan organisationnel, je veux juste réitérer notre engagement envers Deshaun Watson », a déclaré Caserio. « Il a eu un grand impact sur cette organisation, un grand impact sur beaucoup de gens, un grand impact sur cette équipe, et nous attendons avec impatience l’opportunité de passer plus de temps avec lui ici ce printemps une fois que nous aurons commencé. Et, vous sais, nous n’avons aucun intérêt à échanger le joueur. Nous avons un grand plan, une grande vision pour lui et pour cette équipe et son rôle dans notre équipe. » Watson n’a pas encore joué dans un match pour les Texans cette saison et restera probablement inactif pour le reste de l’année.