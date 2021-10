Les Texans et les dauphins impliqués dans le commerce à 3 équipes de Deshaun Watson?

Les Texans de Houston semblent être sur le point d’échanger Deshaun Watson contre les Dolphins de Miami.

Watson a été inactif pour chacun des six premiers matchs de l’équipe, mais il semble que cela ne soit pas dissuasif.

Selon John McClain du Houston Chronicle, un accord semble sur le point de se produire.

« Les Texans pourraient enfin se rapprocher de l’échange du quart-arrière Deshaun Watson contre les Dolphins de Miami – une équipe qu’ils affrontent le 7 novembre », a écrit McClain. « Même si la date limite de négociation de la NFL n’est pas avant le 2 novembre, un accord pourrait être conclu cette semaine, selon des personnes familières avec les négociations. »

En supposant que ce commerce se concrétise, la question de suivi évidente est : qu’arrive-t-il à Tua Tagovailoa ?

Selon Coty M. Davis de The Texans Wire, l’équipe de football de Washington pourrait devenir la troisième équipe dans un éventuel accord avec Watson.

« En ce qui concerne les Texans qui concluent un accord qui enverrait Deshaun Watson aux Dolphins de Miami, j’entends dire qu’il pourrait s’agir d’un accord à trois équipes qui enverrait Tua Tagovailoa à l’équipe de football de Washington », a-t-il écrit.

De toute évidence, cela constituerait une sorte de gagnant-gagnant pour Miami et Washington. Les deux équipes obtiendraient un changement de quart-arrière dont elles ont désespérément besoin. Reste à voir comment Houston s’en sortirait finalement dans cet échange.

Ce qui complique également les choses, c’est de savoir si Watson serait même capable de jouer si les Dolphins l’achetaient. La NFL pourrait le suspendre pour son rôle dans 22 allégations de malveillance sexuelle. Bien qu’il n’ait pas encore eu sa journée devant le tribunal, les fuites de messages texte et les témoignages ont apparemment jeté les bases d’au moins une sorte d’implication de la ligue.

Après tout, des personnalités de la NFL sont récemment tombées sur leurs épées pour des indiscrétions moins flagrantes.

Cela étant dit, il est clair pourquoi Miami veut Watson. Leur attaque est un gâchis et il est un quart-arrière All-Pro. La saison dernière, il a complété 70,2% de ses passes pour 4 823 verges, 33 touchés et sept choix. De plus, il a également couru pour 444 verges et trois scores.

La vidéo parle d’elle-même. https://t.co/b0V5YBd5V1 – Jeu 7 (@game7__) 20 octobre 2021

Quand il est sur son jeu, il est l’un des meilleurs joueurs du sport. Mais les accusations qui ont été portées contre lui ne sont pas une blague.

Watson sera-t-il finalement traité avant le 2 novembre ? Le temps nous le dira.

