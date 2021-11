Les textes de Meghan Markle révèlent des tensions sur Harry et la famille royale | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a reproché au prince Charles et à d’autres membres de la famille royale d’avoir « constamment réprimandé » le prince Harry et de l’avoir forcée à écrire une lettre à son ex-père. Meghan a suggéré qu’elle avait écrit à Thomas Markle pour retirer les membres de la famille royale du dos de son mari. Elle s’est plainte que les Windsor « ne comprennent fondamentalement pas » sa relation dysfonctionnelle avec son père.

Une cache de messages texte et d’échanges d’e-mails entre Meghan et son secrétaire aux communications de l’époque, Jason Knauf, montre que c’est alors qu’elle et Harry séjournaient avec Charles et Camilla au château de Mey à Caithness, en Écosse, en août 2018 qu’elle a décidé d’écrire à son père pour apaiser sa belle-famille.

Dans l’un des messages, elle a écrit: « Le catalyseur de mon action est de voir à quel point cela cause de la douleur à H. Même après une semaine avec son père et à expliquer sans cesse la situation, sa famille semble oublier le contexte – et revenir à « ne peut-elle pas simplement aller le voir et arrêter ça ? » Ils ne comprennent fondamentalement pas, alors au moins en écrivant, H pourra dire à sa famille: « Elle lui a écrit une lettre et il le fait toujours. » En prenant cette forme d’action, je protège mon mari de cette réprimande constante et, bien que peu probable, cela donnera peut-être à mon père un moment pour faire une pause.

C’est la dernière révélation de troubles entre les Sussex et Charles. Au cours de leur interview télévisée avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, Harry a déclaré qu’il « se sentait déçu » par son père.

Il a déclaré que Charles avait cessé de prendre ses appels alors que Meghan et lui tentaient de définir un futur rôle dans la monarchie fin 2019. Harry a déclaré à Oprah: « Mais en même temps, je l’aimerai toujours. Mais il y a eu beaucoup de blessures et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. »

Face à la pression de la famille royale pour combler sa rupture avec son père, Meghan a fait valoir qu’il était peu pratique pour elle de se rendre au Mexique et de le voir chez lui car il était probable que les médias le découvriraient et embarrasseraient davantage la famille royale. Les messages ont été publiés par des avocats hier après une audience de trois jours au début de la semaine.

Ils fournissent une preuve supplémentaire que Meghan et M. Knauf pensaient que le public lui lisait sa lettre, même si elle s’est depuis plainte qu’un journal qui a publié la lettre «privée» a violé sa vie privée et ses droits d’auteur.

Dans un message inédit, M. Knauf lui a dit qu’elle devait aborder le fait que M. Markle, 77 ans, s’était retiré de son mariage avec Harry en 2018 après avoir dit au monde, via le site Web américain de célébrités TMZ, qu’il avait subi une crise cardiaque.

Elle lui a dit qu’elle avait tout rédigé « en comprenant que cela pourrait être divulgué » et qu’elle était donc « méticuleuse » dans son choix de mots, en utilisant le mot « Papa », qui, s’il était divulgué, « tirerait la corde sensible ».

M. Knauf a répondu: « Le projet de lettre est très fort – assez d’émotion pour être authentique, mais le tout dans la tristesse résignée plutôt que dans la colère. » Il a suggéré qu’il y avait « quelques ajustements » à l’ordre des événements qu’elle avait établi qui « pourraient être un peu plus forts – je pense que c’est un peu encore pire que ce dont vous vous souvenez ».

Mais il a ajouté: « La seule chose que je pense qu’il est essentiel de traiter d’une manière ou d’une autre est la crise cardiaque. C’est sa meilleure ouverture à la critique et à la sympathie.

« La vérité, c’est que vous avez désespérément essayé de vous renseigner sur le traitement médical qu’il disait recevoir et qu’il a cessé de communiquer avec vous. Vous l’avez supplié d’accepter de l’aide pour le conduire à l’hôpital, et au lieu de vous parler pour arranger cela, il a cessé de répondre à son téléphone et n’a parlé qu’à TMZ.

Il lui a demandé si elle allait bien après avoir rédigé la lettre et elle a répondu : « Honnêtement Jason, je me sens fantastique. Cathartique et réel et honnête et factuel.

En février de cette année, un juge de la Haute Cour, le juge Warby, a statué que la décision du Mail On Sunday de publier la lettre après que le journal l’ait reçue de M. Markle était une violation flagrante de la vie privée et du droit d’auteur de Meghan et pouvait être traitée sommairement sans passer à un essai complet.

Lors d’une audience de trois jours devant la Cour d’appel cette semaine, les avocats de l’éditeur du journal ont fait valoir que les nouvelles preuves des messages entre elle et M. Knauf montraient que la lettre était destinée à la consommation publique, et que l’ensemble de l’affaire devrait aller à plein procès au cours duquel Meghan et d’autres témoins peuvent être interrogés.

Ils ont également fait valoir qu’après la fuite du message clé de la lettre dans le magazine américain People, son père avait un droit de réponse. Andrew Caldecott QC, pour Associated, a déclaré aux trois juges : « Soit nous croyons à la liberté d’expression, soit nous n’y croyons pas. Thomas Markle a été royalement attaqué dans le magazine People.

La cour d’appel a également appris que sur les instructions de Harry et Meghan, M. Knauf a fourni des informations aux auteurs de Finding Freedom, une biographie du couple par Omid Scobie et Carolyn Durand, malgré leur insistance sur le fait qu’il n’y avait pas eu de coopération.

Meghan a été forcée de s’excuser d’avoir induit le tribunal en erreur après avoir affirmé qu’elle avait oublié qu’elle avait demandé à sa secrétaire aux communications d’informer les auteurs. De nombreux observateurs pensent que Meghan et le prince Harry ont maintenant subi un coup dévastateur pour leur crédibilité après que l’ancienne actrice a été forcée de s’excuser.

Les tensions au sein de la famille royale ont été mises à nu par la dernière cache de documents issue de l’affaire judiciaire impliquant la duchesse de Sussex. Ce qu’ils signifient pour le résultat de l’affaire de violation de la vie privée et du droit d’auteur de plusieurs millions de livres reste à voir. Les trois juges de la cour d’appel devraient rendre leur décision par écrit à une date ultérieure.