Les textes de Meghan Markle sur son père et sa famille royale publiés dans une affaire judiciaire

Le procès de Meghan Markle contre Associated Newspapers Limited, éditeur de MailOnline et de The Mail on Sunday, se poursuit et une partie de cette affaire judiciaire en cours comprenait la publication des textes et des courriels de Markle avec son ancien chef des communications Jason Knauf. People rapporte que les communications ont été rendues publiques par la Cour d’appel de Londres vendredi et ont documenté les « réprimandes constantes » auxquelles le prince Harry a été confronté par sa famille en raison du comportement du père séparé de Markle, Thomas Markle.

Thomas a pris l’habitude de solliciter l’attention de la presse en divulguant des détails sur la vie de Markle, et la famille royale semblait lui reprocher le comportement de son père. Dans les messages, Markle a expliqué à Knauf qu’elle prévoyait d’écrire une lettre à son père pour le supplier d’arrêter de parler à la presse avant son mariage. « Le catalyseur qui m’a poussé à faire cela est de voir à quel point cela cause de la douleur à H », a déclaré Markle dans un texte. « Même après une semaine avec son père et à expliquer sans cesse la situation, sa famille semble oublier le contexte – et revient à » ne peut-elle pas simplement aller le voir et arrêter ça ? « »

« Ils ne comprennent fondamentalement pas, alors au moins en écrivant, H pourra dire à sa famille… ‘Elle lui a écrit une lettre et il le fait toujours' », a poursuivi Markle dans les messages. « En prenant cette forme d’action, je protège mon mari de cette réprimande constante, et bien que peu probable, cela donnera peut-être à mon père un moment pour faire une pause. »

Selon les rapports, Markle a également expliqué qu’elle avait écrit la lettre d’une manière unique, y compris des sauts de paragraphe sporadiques et des numéros de page, de sorte qu’il serait difficile de la recréer. Elle a également exprimé une compréhension malheureuse à la fois du comportement de son père et du cercle de presse vicieux dans lequel elle était piégée en écrivant « Évidemment, tout ce que j’ai rédigé est en comprenant qu’il pourrait être divulgué, j’ai donc été méticuleux dans mon choix de mot. Étant donné que je Je ne l’ai jamais appelé que papa, il est logique de l’ouvrir en tant que tel (bien qu’il soit moins que paternel), et dans le cas malheureux où il fuirait, cela tirerait sur les cordes sensibles. «