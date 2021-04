Les textes divulgués par le complice présumé de Matt Gaetz montrent que le problème ne fait que commencer ⋆ .

Le représentant Matt Gaetz (R-FL) se bat toujours pour sa survie politique à la suite de la révélation que le ministère de la Justice enquête sur lui pour le trafic sexuel possible d’une jeune fille de 17 ans. S’il insiste sur son innocence, il semble de plus en plus probable qu’il sera bientôt confronté à de graves problèmes juridiques.

Le comportement allégué est malheureusement en parfait accord avec ce que nous savons de l’homme et cela n’aide certainement pas que son ancien «ailier» Joel Greenberg ait été mis en examen pour trafic sexuel impliquant des mineurs. Greenberg aurait travaillé pour conclure un accord de plaidoyer et on ne peut qu’imaginer ce qu’il pourrait révéler sur Gaetz aux autorités.

Maintenant, Politico rapporte qu’en août de l’année dernière, quelques jours avant qu’il ne soit inculpé pour trafic sexuel du même jeune de 17 ans issu de l’enquête Gaetz, Greenberg paniquait avec ses amis dans un chat WhatsApp. Dans ce document, il a exprimé sa crainte que les enquêteurs aient enquêté sur son histoire Venmo et suivraient cette voie jusqu’à la fille mineure en question. Il a été récemment révélé que Gaetz avait envoyé un paiement Venmo à Greenberg pour 900 $, puis Greenberg avait envoyé de l’argent à trois filles différentes.

Ajoutez votre nom pour demander au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure!

«J’essaie de faire savoir à tout le monde qui est entré en contact avec l’une de ces filles que le gouvernement fédéral traverse mon histoire Venmo et ne veut pas que quiconque soit pris au dépourvu», a déclaré Greenberg. L’ami dans le chat a répondu qu’il n’avait pas de Venmo lui-même, n’avait aucun lien avec les femmes, puis a ordonné à Greenberg de laisser son nom «le f * ck hors de tout cela».

Greenberg a affirmé qu’il payait des frais juridiques pour la fille. Greenberg a également apparemment demandé à Gaetz d’utiliser ses relations avec Trump pour obtenir une grâce présidentielle. Bien que l’avocat de Greenberg ait déclaré que Greenberg ne payait les factures juridiques de personne à sa connaissance, il a également déclaré qu’il ne pouvait pas dire avec certitude quel type d’arrangements son client avait avant de monter à bord en décembre pour le défendre.

La conversation WhatsApp a finalement été donnée aux enquêteurs, puis partagée avec Politico. De façon dégoûtante, Greenberg a appelé la fille «Vintage 99», une référence à l’année de sa naissance ainsi que le nom d’utilisateur qu’elle a employé sur un site Web conçu pour connecter les femmes aux papas de sucre. Il a également informé les autres membres du chat que son avocat à l’époque lui avait dit que «tout le monde va avoir besoin d’un avocat».

«Je n’ai rien à voir avec tout ça et je pense que c’est incroyablement pas cool que tu essayes de m’avocat pour en faire partie, Joel. Pas. F * cking. Cool », a répondu l’ami de Greenberg. Il a déclaré à Politico que la conversation «ressemblait à une configuration».

Il reste à voir comment cette histoire continuera à prendre forme, mais l’avocat de Greenberg a déclaré jeudi dernier qu’il était “sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui.” Une fois que nous apprenons tous les détails de ce que Gaetz a fait, il semble très possible que non seulement sa carrière politique, mais aussi sa liberté, soit terminée.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre NOUVELLE section de commentaires!