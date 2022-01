Les textes privés d’Antonio Brown et les photos divulguées par le mannequin Ava Louise

Les Buccaneers de Tampa Bay ont libéré Antonio Brown jeudi matin. Ce faisant, ils ont mis fin à une saga qui avait captivé tout le monde du football depuis le week-end dernier.

Dimanche dernier, Brown s’est déshabillé au milieu d’un match et a abandonné les Bucs avec deux quarts à jouer. Alors que ses coéquipiers terminaient leur retour, il a sauté dans une voiture et a quitté le stade.

La vidéo de lui quittant le stade avec son chauffeur parle en grande partie d’elle-même.

Pendant un moment, il a semblé que cette histoire allait s’éteindre, mais une nouvelle bombe est arrivée jeudi après-midi.

Dans une interview exclusive avec le Daily Mail, le mannequin Ava Louise a révélé que Brown l’avait fait entrer dans sa chambre d’hôtel pour passer des moments amusants avant sa grande projection dimanche.

«Il n’arrêtait pas de dire que j’ai de l’argent pour toi, j’ai un bonus pour toi et j’étais comme, qu’est-ce que tu dis ? J’ai juste pensé que c’était bizarre », a-t-elle déclaré dans l’interview. « Je me suis dit, ok, je vais juste aller voir de quoi il s’agit parce que c’est Antonio Brown, c’est la veille du match des Jets, je vais y aller. »

Elle a ensuite fourni des preuves présumées de la rencontre sous forme de photos, de messages texte et d’écrans d’appel :

Dans une histoire de suivi sur Instagram, Ava Louise a également suggéré qu’elle était positive au COVID pour la prétendue rencontre avec Brown.

Pourquoi le sort-elle comme ça ? Pour la santé mentale de Brown, apparemment.

« Je n’avais jamais l’intention d’exposer Antonio Brown, mais j’ai vu ce qui s’était passé et j’ai pensé, oh mon dieu, j’ai vu les événements qui ont conduit à cette panne – je suis impliquée », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais vraiment pas comprendre la moitié de ce qu’il disait [at the hotel] parce qu’il marmonnait. Cet homme n’avait vraiment pas l’air d’aller bien.

Ava Louise, en plus d’être une championne de la santé mentale, a également une présence notoire sur les réseaux sociaux :

Cela a été une année extrêmement brutale pour Brown. Entre regarder le baril de cinq ans de prison, ses problèmes de groupie et sa copine spéciale faisant les gros titres pour toutes les mauvaises choses, ce fut une catastrophe après l’autre.

Heureusement, aucune de ces choses ni cette explosion la plus récente ne l’ont fait sortir de l’équation pour être signé par les Cowboys de Dallas. Fais-en ce que tu veux.

Où Brown ira-t-il finalement d’ici? Le temps nous le dira.

