Les textes racistes de Jake Fromm refont surface au milieu de la première carrière des géants

L’ancienne star géorgienne Jake Fromm fera sa première carrière ce week-end lorsqu’il mènera les Giants de New York au combat contre les Eagles de Philadelphie.

Fromm, qui en est à sa deuxième année, affrontera Jalen Hurts dans un match revanche du match de championnat SEC 2018. Cette sortie particulière a vu le dernier quart-arrière ramener son groupe d’un trou de 14 points en route vers la victoire.

Dimanche, Fromm visera à se venger.

Faire face à Hurts ne sera cependant pas le seul compte de Fromm avec son passé. Cette semaine, il a été confronté à un ancien échange de SMS de 2019 lorsqu’il a suggéré que les armes à feu devraient être « très chères afin que seuls les Blancs de l’élite puissent les obtenir ».

Mercredi, il a été confronté à ce sentiment par le New York Daily News.

« Pour moi, allant à une nouvelle situation et un nouveau vestiaire, il n’y avait pas beaucoup de gars qui me connaissaient vraiment », a déclaré Fromm. « Alors je me vendais vraiment et je disais: » Hé les gars, c’est moi, c’est mon cœur, c’est qui je suis vraiment. Et c’est un très long chemin difficile pour gagner la confiance des gens, et je suis juste super reconnaissant pour cette famille là-bas à Buffalo qui m’a vraiment accueilli et m’a aidé.

Fromm a ensuite été pressé de savoir s’il pensait que cette situation avait eu un impact sur son séjour à Buffalo.

« Quand on lui a demandé si l’incident avait affecté sa position sur la liste des Bills, Fromm a répondu: » Non, je ne pense pas. » Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un dans le bâtiment des Giants lui avait abordé le sujet, il a répondu : » Non, monsieur. «

Dans le grand schéma de tout cela, il est difficile de voir la saga des messages texte de Fromm avoir autant d’importance pour ses coéquipiers ou la communauté de la NFL dans son ensemble.

