Les textes sur les émeutes du Capitole des hôtes de Fox à Mark Meadows révèlent le mensonge du mouvement conservateur

Alors que les émeutes du Capitole se déroulaient le 6 janvier, les animateurs de Fox News savaient exactement à quel point les choses allaient mal.

« Le président doit dire aux gens du Capitole de rentrer chez eux. Cela nous blesse tous. Il détruit son héritage », a écrit Laura Ingraham au chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. « S’il vous plaît, mettez-le à la télévision – [the riot is] détruire tout ce que vous avez accompli », a écrit Brian Kilmeade à Meadows. « Peut-il faire une déclaration, demander aux gens de quitter le Capitole ? » a écrit Hannity dans un autre texte de Meadows.

Les textes, révélés lors d’une audition lundi de la Commission de la Chambre le 6 janvier, étaient en contradiction avec les commentaires à l’antenne des animateurs le soir de l’attaque. Ingraham a suggéré que les « partisans antifa » pourraient être responsables de la violence. Kilmeade a adopté une ligne similaire: « Je ne connais pas les partisans de Trump qui ont déjà fait preuve de violence à ma connaissance dans une grande situation. » Hannity, pour sa part, a affirmé que « la majorité d’entre eux étaient pacifiques ».

C’est la preuve tangible que certaines des personnalités de renom de Fox ont sciemment menti à leur public à propos de janvier. Le mensonge a commencé essentiellement immédiatement, au lendemain d’une tragédie nationale.

Et ce n’est pas le seul problème sur lequel la malhonnêteté de Fox a été exposée. Sur l’un des autres problèmes politiques fondamentaux du jour, la pandémie, le réseau d’information le plus influent de la droite dit une chose à son public et en fait une autre en privé.

La programmation de Fox News sur les vaccins et les mandats de vaccins a été implacablement hostile. Pourtant, plus de 90 pour cent des employés de Fox News sont entièrement vaccinés, et la société a un mandat de vaccin qui est en fait plus strict que celui que le président Joe Biden a proposé pour les grandes entreprises. Les animateurs ont tendance à ne pas le mentionner à l’antenne et, dans les rares occasions où ils le font, ils induisent leur public en erreur à ce sujet.

Ils mentent à leur public, et quiconque y prête attention peut le voir.

Ces incidents témoignent d’un modèle profond du conservatisme moderne, une relation parasitaire dans laquelle une élite super-riche se nourrit des craintes de la base conservatrice pour le profit.

Fox et le « populisme ploutocratique » du GOP

L’été dernier, les politologues Jacob Hacker et Paul Pierson ont publié un livre intitulé Let Them Eat Tweets qui diagnostiquait ce qu’ils considèrent comme la stratégie politique centrale du parti républicain moderne. Ils l’appellent « populisme ploutocratique » : un « mélange amer de priorités économiques réactionnaires et d’appels raciaux et culturels de droite ».

L’idée de base est que les super-riches et leurs alliés sont aux commandes du programme politique du GOP – et ce que ces élites veulent, plus que toute autre chose, ce sont des réductions d’impôts et des attaques contre le filet de sécurité sociale. Reconnaissant que rendre les riches plus riches est un programme politique impopulaire, ils ont marié leur fortune politique aux forces de la réaction culturelle. Le GOP remporte les élections en se lançant dans des appels à peine voilés au racisme, à la xénophobie et au sexisme ; les super-riches gagnent lorsque ces majorités du GOP passent des réductions d’impôts de plus en plus profondes.

Fox News, que Hacker et Pierson appellent « l’épicentre de la politique du ressentiment » dans leur livre, joue un rôle crucial dans la consolidation de cette relation.

La programmation de Fox est une politique de réaction conservatrice 24h/24 et 7j/7, axée sans relâche sur la peur : la peur des démocrates, des Noirs, des immigrés, des féministes, des personnes LGBTQ, et même des professeurs et étudiants d’université. Étude après étude, Fox News a un effet profond sur ses téléspectateurs et la politique américaine : elle a aidé les républicains à se faire élire, poussé les membres sortants du Congrès vers la droite et probablement même facilité la propagation précoce de la pandémie de Covid-19.

Et pourtant, la structure d’entreprise de Fox est en contradiction avec son produit réel. Le réseau fait partie d’un empire médiatique international appartenant au milliardaire australien Rupert Murdoch, qui a critiqué Trump en public et en privé. Son siège se trouve au centre de Manhattan. L’animateur populiste le plus agressif du réseau, Tucker McNear Swanson Carlson, est issu d’une famille patricienne ; sa belle-mère vient de la famille Swanson de la renommée des aliments surgelés.

Fox, en bref, est le populisme ploutocratique incarné – la distillation la plus pure de l’analyse Hacker-Pierson du GOP. Les hôtes de Fox mentent à propos du 6 janvier et de Covid parce que c’est pour cela qu’ils existent.

Bien sûr, tout le populisme ploutocratique n’est pas fallacieux. Certains des milliardaires de la droite, comme la principale partisane de Trump, Rebekah Mercer, semblent être de véritables guerriers de la culture croyants en plus d’être des ploutocrates.

Cela est cohérent avec un corpus distinct de recherche en science politique qui constate que, dans l’ensemble, l’intérêt personnel est moins saillant politiquement que l’identité partisane et culturelle. D’une manière générale, les gens s’identifient à un parti politique sur la base d’affinités culturelles ; une fois qu’ils le font, ils ont tendance à aligner leurs points de vue économiques sur le courant dominant du parti. C’est en partie pourquoi les électeurs blancs de la classe ouvrière votent contre les expansions du filet de sécurité sociale qui leur seraient bénéfiques.

Mais il y a au moins une certaine malhonnêteté dans le mouvement conservateur d’aujourd’hui, comme la commission du 6 janvier et la débâcle du mandat du vaccin Fox l’ont révélé. Et c’est quelque chose sur lequel nous, en tant que société, devons être honnêtes.