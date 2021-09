Les textiles obtiennent un coup de pouce PLI de Rs 10 683 crore, le coton: les investisseurs dans certains MMF, des installations textiles techniques pour obtenir jusqu’à 15% d’incitations pendant 5 ans

in

De même, ceux qui investissent au moins Rs 100 crore obtiendront 11% la première année si leur chiffre d’affaires atteint Rs 200 crore ou plus. Après la première année, les deux catégories d’investisseurs devront afficher un chiffre d’affaires supplémentaire de 25 % par an.

Le comité du Cabinet sur les affaires économiques a autorisé mercredi un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies en vertu duquel les fabricants de fibres synthétiques et de produits textiles techniques sélectionnés bénéficieront d’incitations allant jusqu’à 15%. Les investisseurs potentiels devront créer de nouvelles filiales pour bénéficier des avantages disponibles pendant cinq ans. Le dispositif est ouvert à deux catégories d’investisseurs. Ceux qui investiront au moins Rs 300 crore seront éligibles à une incitation de 15% la première année s’ils réalisent un chiffre d’affaires de Rs 600 crore ou plus.

Mais les avantages baisseront de 100 points de base d’année en année dans les deux cas. Les entreprises auront deux ans pour installer les usines. Mais s’ils peuvent établir les installations plus tôt que cela, ils recevront également des incitations plus tôt.

Alors que le gouvernement a abaissé les critères élevés d’investissement et de chiffre d’affaires par rapport au niveau envisagé précédemment, il a gardé les produits du coton hors du champ d’application du programme PLI. Ceci malgré la demande de l’industrie textile d’inclure au moins les articles à base de fibres naturelles dans lesquels la valeur ajoutée est substantielle.

Avec cela, le gouvernement a également cherché à corriger le biais politique historique de l’Inde envers la chaîne de valeur basée sur le coton qui est, en fait, contraire au modèle de consommation mondial. L’idée est de reconquérir les marchés d’exportation de l’Inde après avoir cédé du terrain substantiel au Bangladesh et au Vietnam ces dernières années.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Textile, Piyush Goyal, a déclaré que, tirant parti des économies d’échelle, le programme aidera les entreprises nationales à devenir des champions mondiaux. Il favorisera également la production de tissus ainsi que les unités de transformation, les domaines où l’Inde est à la traîne. Le pays est également engagé avec des économies clés, telles que le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l’UE, pour conclure des accords de libre-échange (ALE) qui profiteront, entre autres, au secteur du textile et de l’habillement. Cependant, il a clairement indiqué que le gouvernement ne forgera pas d’ALE à la hâte, ce qui pourrait être contre-productif ; à la place, il signera de « bons ALE ».

Les incitations seront fournies pour la production incrémentielle de 40 vêtements à base de fibres synthétiques, 14 tissus à base de MMF et 10 segments de textiles techniques, a déclaré à FE le secrétaire aux textiles UP Singh.

Le ministère prévoit de finaliser les lignes directrices dans environ une semaine et les candidatures seront invitées entre le 1er novembre et le 31 décembre, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le programme actuel réussirait, étant donné que certains des programmes précédents, en particulier le TUFS, n’avaient pas tout à fait catalysé le type d’investissements et d’exportations initialement envisagés, le secrétaire a déclaré que le programme PLI changerait la donne. Même les programmes antérieurs étaient encore essentiels pour aider le secteur à aller de l’avant. L’A-TUFS, par exemple, a contribué à la modernisation de nombreux métiers à tisser à travers les États, a-t-il ajouté.

Jusqu’à 25 grands investisseurs et 45 petites entreprises devraient bénéficier de ce programme, a déclaré à FE Vijoy Kumar Singh, secrétaire supplémentaire au ministère du textile.

Alors que l’objectif du gouvernement est de développer la fabrication nationale, les analystes ont déclaré qu’avec une production élevée, les exportations bénéficieront également d’un coup de pouce.

Même avant que la pandémie ne frappe, les exportations de textiles et de vêtements ont diminué de 8,6% sur un an pour atteindre 33,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 20. Ainsi, la part du secteur dans les exportations globales de marchandises n’a cessé de baisser ces dernières années, passant de 13,7% au cours de l’EX16 à seulement 10,8% au cours de l’EX20, le plus bas depuis une décennie environ. Au dernier exercice, ces exportations ont chuté de 10 % à 30,3 milliards de dollars, pire qu’une contraction de 7 % des exportations globales de marchandises.

