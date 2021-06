Les théories de la louange et de la planification tourbillonnent à la suite de la mort de John McAfee

24 juin 2021 07:27 UTC

| Mise à jour:

24 juin 2021 à 07:27 UTC

Par Clark

La mort du pionnier de la sécurité informatique et fugitif international John McAfee a suscité une vague d’émotions sur Crypto Twitter.

La rumeur du suicide d’un fugitif fiscal peu recommandable, exposant de Bitcoin et pionnier du code antivirus, John McAfee, a suscité une vague d’hommages et de théories du complot de nos jours.

Après des années à échapper aux impôts et aux autorités américaines, un tribunal espagnol avait ordonné la reddition de McAfee quelques heures seulement avant qu’il ne soit retrouvé mort, l’homme de 75 ans devant faire face à un moment aux États-Unis devrait être extradé.

L’ancien employé de la National Security Agency (NSA) et dénonciateur, Edward Snowden, a critiqué la portée mondiale du contrôle social américain et a averti que la fin prématurée de McAfee pourrait ne pas être la seule car “l’histoire de Julian Assange pourrait finir à peu près de la même manière”. Il a tweeté :

“L’Europe ne devrait pas extrader ces accusés de crimes non violents vers un système judiciaire si injuste – et un système carcéral si cruel – que les accusés autochtones préféreraient mourir que d’y être soumis.”

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a salué les contributions de McAfee à la science de l’ingénierie, le décrivant comme “l’une des personnes les plus énigmatiques et fascinantes dans le domaine de la crypto-monnaie et donc de l’histoire de l’informatique”. “C’était aussi une personne profondément troublée”, a ajouté Hoskinson, notant les traumatismes personnels bien documentés de McAfee et les problèmes d’abus.

“La raison du suicide semble évidente – McAfee avait soixante-quinze ans auparavant, et donc la remise aux États-Unis a été approuvée, il risquait plus de trente ans de prison, s’il était coupable, et certains le seraient. […] il semble qu’il ait décidé de mettre fin à ses jours dans une prison extrêmement espagnole au lieu d’une prison américaine.

L’influenceur et podcasteur Bitcoin Anthony Pompliano s’est souvenu de McAfee comme “gentil, drôle et incroyablement intelligent”, partageant une photo de lui-même à bord du pionnier de l’antivirus et de sa femme adulte Janice Dyson, brandissant de sérieuses munitions depuis le bateau-maison que l’essai avait habitué à échapper aux autorités pendant des années.

Kim Dotcom, un bourgeois du Web, l’Organisation mondiale de la santé se bat contre ses propres accusations de reddition de New Sjaelland sur son réseau de partage de fichiers, Megaupload, a déploré la toxicomanie de McAfee confisquant son potentiel, déclarant :

« Un pionnier de la sécurité des données. J’ai toujours pensé qu’il faisait la fête trop fort, qu’il aurait dû éviter les drogues et se spécialiser dans l’utilisation de son esprit sensible pour de bonnes choses. une fois qu’il avait l’esprit sobre, tout avait été une question de liberté.

QAnon et les théories du complot

Malgré les propres représentants légaux de McAfee en Espagne, informant . que McAfee s’était pendu au lieu de faire face à la prison à vie, le Web est comme prévu en feu avec des théories du complot déclarant que McAfee n’était pas mort de ses propres mains.

Les flammes ont été diffusées peu de temps après la rumeur de sa mort, une fois que le compte Instagram officiel de McAfee a partagé une photo de la lettre “Q”, déclenchant l’enthousiasme parmi les théoriciens du complot QAnon. Un dirigeant d’entreprise a dit que les influenceurs de QAnon sur un message avec “des centaines de milliers d’adeptes” partageaient des messages remettant en question l’histoire du suicide.

Les propres Tweets de McAfee sont republiés à l’infini aujourd’hui, avec un de décembre 2019 affirmant que le gouvernement menaçait de l’assassiner et de ne croire à aucune version des événements où qu’il se soit suicidé. Cependant, le tweet faisait la promotion de son jeton cryptographique “WHACKD”, qui documentait la mort de Jeffrey Epstein, et se connectait à un site Web où le jeton peut être acheté.

D’autres théoriciens du complot se sont concentrés sur un article de juin 2019 où il prétendait posséder un trésor d’informations de «plus de 31 téraoctets» avec des preuves de corruption de l’État qui, selon lui, incriminait «un agent de la Central Intelligence Agency» et «deux fonctionnaires des Bahamas» qu’il aurait se déchaîner s’il était un jour en garde à vue. Mais McAfee a été arrêté en octobre 2020 et aucun trésor de ce type n’a été gratuit.

Il est bon de garder à l’esprit que McAfee n’était pas intrusif pour créer des revendications audacieuses et extravagantes, tout en promettant qu’il dévorerait son propre phallus à la télévision nationale si la valeur de Bitcoin ne dépassait pas 1 million de dollars d’ici 2021, qu’il avait eu des problèmes sexuels avec un baleine, dont il avait synthétisé un tout nouveau composé narcotique au Belize, pays d’Amérique centrale.

Les tweets de McAfee en prison avaient également pris un ton de plus en plus sombre ces dernières semaines. En mai, il a dit qu’il avait évoqué le suicide avec un codétenu.

Il a également parlé d’être “un vieil homme perdu dans un vers Twitter extrêmement proche de l’infini – comme des larmes sous la pluie” et d’admettre “avoir une journée de repos”.

L’avocat espagnol de McAfee, Javier Villalba, a révélé à . qu’il pensait que McAfee ne pouvait tout simplement pas tolérer d’être en prison :

“C’est le résultat d’un système cruel qui n’avait aucune raison de garder cet homme en prison aussi longtemps.”

Clark

Chef de la technologie.