Les théories du complot accrochent les gens avec des allégations de violence contre les enfants – et cela nuit aux enfants

Lorsque les médias sociaux ont commencé à raconter des histoires selon lesquelles le détaillant en ligne Wayfair vendait secrètement des enfants enlevés à l’été 2020, ils ont principalement suscité des regards et des réponses sarcastiques. Mais ces allégations ont également généré un préjudice réel et durable.

Comme l’a rapporté la BBC à l’époque, les messages ont commencé avec un théoricien du complot QAnon bien connu qui a distingué un groupe d’armoires avec des prix inhabituellement élevés et affirmant qu’elles étaient « toutes répertoriées avec des noms de filles ». Ce tweet a ensuite été repris par un sous-groupe du complot sur Reddit, où l’histoire a été rapidement amplifiée par des affirmations selon lesquelles les noms associés aux articles étrangement trop chers correspondaient à ceux de filles ou de femmes disparues.

Pour les adeptes de QAnon, c’était une route très fréquentée. Après tout, QAnon lui-même n’était rien d’autre qu’une expansion du complot démystifié du Pizzagate. Ce complot a commencé avec les affirmations de l’ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce Michael Flynn et de son fils qui ont accusé le directeur de campagne démocrate John Podesta de cannibalisme et de s’être engagé dans des rituels sataniques. Il s’est ensuite tourné vers les partisans en ligne de Donald Trump affirmant que les commandes de pizza – en particulier par Podesta et les membres du personnel démocrate – étaient en fait des messages codés décrivant le commerce d’enfants contre du sexe dans le sous-sol d’une pizzeria appelée Comet Ping Pong. Sauf que les commandes de pizza n’étaient que des commandes de pizza. Il n’y avait pas d’enfants captifs. Et la comète Ping Pong n’avait même pas de sous-sol.

Rien de tout cela n’a empêché un homme de 28 ans de Caroline du Nord de se rendre à Washington, DC, où il a tiré trois coups de feu d’un AR-15 tout en « enquêtant lui-même » sur les allégations et en cherchant à « sauver les enfants ».

Que Wayfair vende des filles sous le couvert d’oreillers et d’armoires hors de prix était un saut facile pour les personnes qui ont déjà adhéré à l’idée d’un complot mondial dans lequel les Clinton, les Obama, les dirigeants catholiques, les banquiers juifs et diverses célébrités étaient tous engagés dans une opération d’enlèvement et de traite d’enfants à l’échelle mondiale. Mais comme le montre clairement un nouvel article du Washington Post, ce sont les allégations de complot qui ont causé de réels dommages aux vrais enfants.

Et ce n’est même pas le pire.

Même au début, il était clair que les allégations d’enlèvement et de trafic sexuel sur Wayfair étaient générées avec un peu plus qu’une recherche rapide de noms sur Google et l’accélération des accusations résultantes à travers le marais viral de Reddit, Twitter et Facebook. Même dans ces tout premiers messages, certains des noms donnés aux personnes victimes de la traite étaient en fait des enfants qui étaient en sécurité à la maison. Certaines familles, ou même les enfants eux-mêmes, se sont tournés vers les médias sociaux pour essayer de démontrer qu’ils n’étaient pas en danger. Ils ont été largement ignorés.

Au lieu de cela, le complot a élaboré sur la signification des numéros SKU attachés aux articles, en proposant un système dans lequel cela fournissait une description de l’enfant victime de la traite. Ils ont fait des réclamations concernant des articles particuliers achetés par des célébrités spécifiques. Ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles des dirigeants de Wayfair étaient impliqués dans le stratagème. Et pendant ce temps, le nombre de messages, le nombre de téléspectateurs et la propagation des allégations de complot explosaient.

Pour bon nombre des personnes nommées, les publications de Wayfair ont créé de la peur, des traumatismes et même des menaces. Samara Duplessis, 13 ans, était à la maison en train de parcourir Instagram lorsqu’elle a trouvé des publications affirmant qu’elle avait disparu et faisait l’objet d’un trafic sur Wayfair. Presque immédiatement, des membres de la famille et des amis ont commencé à passer des appels frénétiques à son domicile, vérifiant le statut de Samara. Sa photo a été publiée sur Internet des milliers de fois dans des publications qui ont recueilli des millions de vues, toutes affirmant qu’elle était vendue par des trafiquants d’enfants. Ses parents ont paniqué sur ce qu’ils considéraient comme une menace. Samara et ses parents ont plongé dans une mer de peur alors même que le flot d’appels téléphoniques, de SMS et de messages sur les réseaux sociaux se poursuivait.

« Mon enfant peut-il sortir ? » demanda la mère de Samara. « Peut-elle aller à l’épicerie sans que personne ne se cache ? Nous ne savons pas.

Lorsque la famille de Samara et d’autres enfants nommés dans les allégations ont supplié les gens d’arrêter de publier leur photo et de prétendre qu’ils manquaient, ils ont reçu des messages de colère leur disant de se taire.

« Tu es en colère parce que je te dis que je ne manque pas ? » [a reportedly missing 18-year-old girl] a demandé aux 530 000 téléspectateurs de sa diffusion en direct. Une femme qui regardait n’aimait pas son ton. « Remettez son cul dans le placard », a-t-elle commenté.

Pour toutes les personnes qui ont affirmé qu’elles voulaient aider ces enfants disparus, il semblait que personne ne voulait vraiment écouter les enfants, ou admettre qu’ils avaient été pris dans un canular viral qui a secoué ces enfants et fait croire à beaucoup de gens leurs familles étaient en quelque sorte liées au trafic sexuel d’enfants.

Le mal ne se limitait pas à ceux qui étaient nommés. Les services de police ont été inondés de faux rapports et de personnes qui étaient certaines d’avoir «résolu» une partie de ce qu’ils considéraient comme un casse-tête n’attendant que quelqu’un pour relier les points. Les organisations qui s’attaquent réellement à la traite des enfants ont dû mettre de côté les cas réels afin de faire face à la vague de réclamations, de conseils et de demandes liées au complot totalement faux. Les vraies victimes de trafic sexuel ont été ignorées parce que des groupes comme la National Human Trafficking Hotline étaient trop occupés à repousser les appels au sujet des enfants vendus par Wayfair.

Tout cela semble avoir commencé avec un seul message d’une femme célibataire qui se fait appeler « Amazing Polly ». Elle est une adepte canadienne de QAnon dont les autres contributions à Internet incluent des vidéos YouTube telles que «Comment lutter contre la prière islamique à l’école» et «La diversité est un travail d’escroquerie». Comme beaucoup d’autres au plus profond de QAnon, elle croyait que Barack Obama, la reine d’Angleterre et le pape étaient tous des « criminels d’État profonds » mêlés au réseau de trafic d’enfants et de cannibalisme.

Mais beaucoup de ceux qui ont repris l’histoire de Wayfair n’auraient jamais republié ces autres pensées d’Amazing Polly. En fait, l’une des premières publications de la déclaration de Wayfair à devenir virale est venue d’une femme noire de 21 ans qui a vu cela comme une histoire où une fille noire disparue était ignorée.

C’est ce qui rend ces affirmations, que ce soit dans Pizzagate ou QAnon, si puissantes. Les gens sont vraiment préoccupés par les enfants disparus et exploités. Ils savent que des enfants disparaissent. Ils savent que le trafic sexuel est réel. Ils sont constamment bombardés de messages confus et inquiétants que des milliers d’enfants disparaissent chaque année. Ils entendent constamment des histoires sur les choses très réelles et déchirantes qui arrivent à certains de ces enfants.

Les taux de violence sexuelle aux États-Unis ont chuté de plus de 50 % depuis les années 1990, et 93 % des cas de violence sexuelle aujourd’hui impliquent des amis ou des membres de la famille. Même le taux d’enfants disparus a considérablement diminué entre 1999 et 2013. En 2015, le Washington Post a rapporté qu’« il n’y a jamais eu de moment plus sûr pour être un enfant en Amérique ».

Mais ça ne se sent pas comme ça.

Le cycle d’information de 24 heures et les médias sociaux sont conçus pour s’appuyer sur les peurs, jouer le pire que les humains ont à offrir et donner l’impression que le monde est une mer de prédateurs. Apprendre aux enfants à être intelligents et à signaler les menaces potentielles est une très bonne chose. Faire croire à tout le monde que les dirigeants de leur gouvernement font partie d’un vaste complot qui consiste à vendre, violer et manger des enfants… est une très mauvaise chose.

Il est facile de comprendre pourquoi comploter contre un gouvernement que vous croyez sincèrement engagé dans ce genre de comportement semblerait non seulement acceptable, mais admirable. C’est pourquoi les allégations de trafic sexuel d’enfants sont la drogue d’introduction parfaite, attirant les gens vers QAnon et d’autres complots. Les gens deviennent accros par leur cœur. Accroché à leurs sympathies.

Il ne fait aucun doute que beaucoup, sinon la plupart, des partisans de QAnon avaient déjà des tendances qui auraient inclus les autres messages racistes et antisémites d’Amazing Polly. Mais il ne faut pas un partisan de QAnon pour diffuser ces affirmations. En fait, même Pizzagate fait son retour, non pas parmi les partisans de Trump, mais parmi les jeunes qui font à nouveau circuler certaines des affirmations originales dans les vidéos TikTok et les publications Instagram. Ils le font parce qu’ils veulent aider.

Cela n’aide pas.

Si vous avez des informations sur un enfant disparu, contactez le Centre national pour les enfants disparus et exploités.

Si vous avez des connaissances ou des inquiétudes concernant une traite des êtres humains potentielle, quel que soit l’âge ou le sexe des victimes potentielles, contactez la hotline nationale sur la traite des êtres humains.

Si vous êtes victime, ou soupçonnez qu’une autre personne est victime, de violence sexuelle, à l’intérieur ou à l’extérieur de leur domicile, contactez la ligne d’assistance nationale pour les agressions sexuelles.

Si vous voyez des publications sur les réseaux sociaux insistant sur le fait qu’il existe un vaste complot pour le trafic d’enfants dans le monde, que ce soit par le biais de pizzerias ou de détaillants de meubles, veuillez le signaler au média social afin qu’il puisse être supprimé. Cela aide à protéger les enfants en difficulté en évitant de submerger les agences et les organisations à but non lucratif de fausses déclarations.

