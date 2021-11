Les théories du complot de la tragédie WTF du festival Astroworld ? Bien sûr! Les gens ont proposé beaucoup de théories. Il existe un rapport qui dit que la police a critiqué les théories du complot des détectives d’Internet sur la tragédie du festival Astroworld et que la manière dont les victimes sont mortes est encore inconnue.

Il s’avère que les détectives d’Internet ont des théories du complot sur la tragédie survenue au festival Astroworld lors du concert de Travis Scott – des théories du complot sataniques, que les autorités ont qualifiées de nuisibles.

Selon The Sun, le chef de la police de Houston, Troy Finner, s’est exprimé mercredi après la tragédie du festival – où 8 personnes sont décédées, 2 sont restées hospitalisées dans un état critique et des centaines ont été blessées, le 5 novembre – et a souligné l’importance d’être respectueux envers les familles des victimes, tandis que la police enquête sur la possibilité de piqûres d’aiguilles au festival. Le chef de la police de Houston a déclaré :

« Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d’opinions et de spéculations, et cela n’aide pas et nuit aux familles (des victimes) » « J’espère que nous sommes décents et que nous considérons ces familles. » « Les rumeurs, les spéculations, vos opinions – laissez-les comme ça. Mais faisons nos recherches. » «Je veux juste que nous tous, en tant que ville, en tant que nation, prions pour ces familles. Je ne peux pas imaginer ce qu’ils vivent en ce moment. »

Le chef de police a déclaré que les causes et les modalités des décès sont inconnues et ne seront pas connues dans l’immédiat.

D’accord, à propos de cette rumeur selon laquelle un agent de sécurité se serait fait injecter de la drogue dans le cou, Finner a déclaré qu’ils avaient localisé cet agent de sécurité et que leur histoire n’était pas cohérente avec cela.

« Il a dit qu’il avait été touché à la tête. Il a été assommé. Il s’est réveillé dans la tente de sécurité. Il a dit que personne ne lui avait injecté de drogue. »

Le policier a également critiqué d’autres rumeurs néfastes telles que la théorie selon laquelle les morts tragiques du concert Hell de Travis Scott à Astroworld font partie d’un « sacrifice de sang satanique ».

WTF ? Bien que… si vous voyez… le… ok, non, mieux vaut ne pas tomber dans ce… terrier de lapin. OMG! Nous y voilà …

Un certain nombre de théories et de conspirations, d’histoires de la crypte, d’histoires super wtf, sur ce que les gens « croient » s’est passé au festival ont fait surface sur TikTok, avec des gens accusant Travis Scott d’avoir effectué un rituel de sacrifice satanique à grande échelle devant tout le monde .

Les gens pour tester ces théories folles s’appuient sur des détails tels que des messages cachés sur la chemise de Travis, la scénographie et le matériel promotionnel de l’événement. On a dit que la chemise que Travis avait, l’image était des figures bleues qui passaient à travers un écran et devenaient rouges, ils disent que cela représente des personnes passant par un portail et se transformant en démons.

Quelqu’un a mentionné que la scène ressemblait à une croix inversée comme un portail vers l’enfer

« Quelqu’un d’autre a remarqué que la scène est une croix inversée qui mène à un portail vers l’enfer » – a demandé un TikToker, dont la vidéo a déjà des millions de vues.

Certains détectives d’Internet ont juré qu’ils pouvaient voir des « runes » écrites autour du cercle, qu’ils ont qualifié de « cercle d’invocation ». Un tweet faisait référence au formulaire :

« Cela apparaît vers 33h20 lors du concert d’Astroworld, cela ressemble aux symboles d’un cercle d’invocation et ne s’affiche probablement que pendant 0,5 seconde de moins. »

Un autre note que les participants sont entrés sur scène par la bouche d’une grande sculpture de la tête de Scott, comme le célèbre tableau « Christ in Limbo » de Hieronymus Bosch qui représente la « bouche de l’enfer ».

Le rapport indique que les conspirations soulignent que le slogan du festival était « A bientôt de l’autre côté », ce qui, selon eux, fait allusion au « sacrifice de sang prévu ».

« Nous étouffons tous, mourons, et sur l’écran, il est dit: » Je te vois de l’autre côté « avec des symboles Illuminati et des mains en prière absorbant notre énergie » – a déclaré un TikToker. «Je suis convaincu à 100% que c’était une moisson d’énergies, que c’était un rituel satanique. Travis Scott déchirait l’âme des gens »- a commenté un autre.

Il existe un rapport qui indique que les mots « mort » ou « décédé » ne pouvaient pas être utilisés à la radio lors du concert et que tous les efforts d’urgence devraient être déployés sans que le public ne s’en aperçoive afin qu’il ne panique pas.

Il y a une autre théorie qui dit que le nombre de flammes sur scène, 8, était le nombre de morts. Omg… sur cette photo… Là de côté, ça ressemble à une sorte de spectre noir… WTUF ?

Il a été rapporté que « Kylie Jenner et Travis Scott sanglotaient depuis la tragédie » essayant de comprendre ce qui s’était passé.

Une source a déclaré que Travis de la scène ne pouvait pas voir ce qui se passait dans le public, bien qu’il ait fait une pause à un moment donné pour voir que tout allait bien, personne ne lui a dit d’arrêter le spectacle, malgré les fans qui semblent lui demander de faire une pause. le spectacle, ils étaient trop loin ou il était impossible de les voir ou de les entendre. Le couple a appris que certaines personnes étaient décédées le vendredi suivant le spectacle, mais qu’on leur avait dit qu’on leur avait injecté de la drogue, ils ont appris la tragédie beaucoup plus tard. Drake, qui était l’un des invités sur scène, s’est rendu à l’after et n’y est resté qu’un moment, il a été dit que Travis l’était aussi. Travis Scott et Drake, tous deux, sont dans plusieurs des poursuites qui ont eu lieu après la tragédie.

Travis Scott a annoncé qu’il paierait les services funéraires des victimes et leur offrirait des conseils gratuits en ligne avec BetterHelp. Il a également déclaré qu’il rendrait l’argent pour les billets aux participants. Kylie Jenner a déclaré sur son Instagram qu’elle n’avait appris les décès que longtemps après le concert.

Voilà donc quelques-unes des théories du complot de la tragédie du Festival Astroworld. Avez-vous lu d’autres? Dis-moi!