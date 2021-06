Les thermostats intelligents Ecobee commencent à 144 $ pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a littéralement des centaines de milliers d’offres géniales disponibles en ce moment sur Amazon pour Prime Day 2021, mais il y a un ensemble particulier d’offres qui devrait être une évidence. Avec l’arrivée de l’été, des produits comme le Thermostat intelligent Ecobee et le Thermostat intelligent Ecobee Lite sont absolument essentiels – et ils sont actuellement en vente aux prix les plus bas de l’année. Étant donné que ces gadgets intelligents finissent par se rentabiliser grâce aux économies d’énergie chaque été et hiver, il faudrait être fou pour laisser passer ces bonnes affaires.

Les remises d’Amazon sur les deux modèles de thermostats ont en fait battu les prix pendant le Prime Day l’année dernière, vous savez donc que vous obtenez la meilleure offre possible si vous vous lancez dans l’action dès maintenant. Et en plus de ces deux bonnes affaires, le nouveau chaud Caméra intelligente Ecobee est également à un prix très bas, vous pouvez donc en acheter autant que vous le souhaitez aujourd’hui pour seulement 69,99 $ chacun le 22 juin uniquement.

Vous trouverez tout cela et plus encore dans la couverture Prime Day 2021, mais il y a maintenant un nouvel ensemble d'offres qui vient d'apparaître sur Amazon et vous devriez certainement les vérifier.

Qu’il coûte 200 $ ou 2 000 $, un thermostat intelligent est toujours un excellent achat, car il finira par se payer avec de l’argent que vous économisez sur vos factures d’énergie. Bien sûr, un thermostat intelligent de 2 000 $ prendrait beaucoup de temps à payer pour lui-même, donc trouver une bonne affaire signifie que votre coût sera récupéré beaucoup plus rapidement. C’est pourquoi vous devez absolument consulter les offres Prime Day d’Amazon sur les thermostats intelligents Ecobee.

Les 250 $ Thermostat intelligent Ecobee est à égalité avec le Nest Learning Thermostat qui a lancé l’engouement pour les thermostats connectés. Il possède toutes les fonctionnalités de base qu’un thermostat intelligent devrait avoir, ainsi que des fonctionnalités impressionnantes que vous ne trouverez pas dans un Nest, comme la prise en charge intégrée des commandes vocales Alexa. C’est vrai, c’est un thermostat intelligent avec un Echo Dot intégré ! 250 $ est une bonne affaire pour ce modèle, mais il ne reste que 198 $ pour le Prime Day 2021. Si vous n’avez pas besoin de certaines de ces cloches et de ces sifflets comme la commande vocale Alexa, les 169 $ Thermostat intelligent Ecobee3 Lite est en vente dès maintenant pour 144 $ et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper à ce prix. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, ce sont les deux prix les plus bas de l’année.

A noter également, la nouvelle Caméra intelligente Ecobee qui se vend 100 $ est en vente au prix le plus bas de 69,99 $ pour Prime Day, mais cette offre n’est disponible que le 22 juin.

Thermostat intelligent Ecobee – 198 $

ecobee SmartThermostat avec commande vocale Prix catalogue : 210,78 $ Prix : 198,00 $ Vous économisez : 12,78 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Thermostat intelligent Ecobee3 Lite – 144 $

ecobee Lite SmartThermostat, noir Prix catalogue : 166,44 $ Prix : 144,00 $ Vous économisez : 22,44 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

SmartCamera Ecobee – 69,99 $ (22 juin seulement)

ecobee SmartCamera – Caméra de sécurité WiFi intérieure, moniteur pour bébé et animal de compagnie, système de sécurité à domicile intelligent… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 69,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

