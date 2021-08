Les Thunderbolts de Seattle font passer le cricket au niveau supérieur alors que les bailleurs de fonds technologiques poursuivent leur rêve de développer le sport aux États-Unis

Les Thunderbolts de Seattle posent pour une photo après avoir reçu de nouveaux maillots. (Photo des Thunderbolts de Seattle)

Les fans de cricket de la région de Seattle ont désormais une équipe à soutenir alors que le sport continue de gagner en popularité dans la région et attire les investissements des bailleurs de fonds qui travaillent dans l’industrie technologique.

Les Seattle Thunderbolts nouvellement organisés participent au premier championnat de cricket de la ligue mineure Toyota, qui regroupe 27 équipes dans 21 villes américaines en compétition dans plus de 200 matchs sur 10 week-ends cet été. Et avant longtemps, les Thunderbolts pourraient être une franchise de Major League Cricket alors que cet effort prend de l’ampleur aux États-Unis

(Image MiLC)

La formation d’une équipe est le résultat d’années de dévouement de joueurs et de familles de la région de Seattle, dont beaucoup ont grandi avec le sport en Inde et ont contribué à favoriser sa croissance dans la région après avoir déménagé aux États-Unis.

Les travailleurs de longue date de la technologie sont parmi les plus ardents supporters, y compris un trio d’investisseurs qui soutiennent la nouvelle équipe : Salman Taj, un cadre de la société suédoise de télécommunications Ericsson qui dirige un incubateur pour les Amériques ; Vijay Beniwal, un vétéran de Microsoft depuis 20 ans ; et Phani Chitneni, partenaire client principal chez UST Global.

“Vous pouvez voir qu’il y a un boom des entreprises technologiques qui s’installent à Seattle – tout le monde est ici maintenant”, a déclaré Taj. “De même, il y a un boom en termes de nombre de personnes qui jouent au cricket et suivent le cricket.”

. a vu cela de première main il y a deux ans lorsque nous avons visité un parc à Redmond, Washington, pour avoir un avant-goût de l’enthousiasme autour du cricket des jeunes et pour savoir combien de parents travaillent pour des entreprises de technologie de la région.

Chitneni, qui a commencé à jouer à l’âge de 5 ans, a joué en compétition en Inde et est resté fidèle au sport après avoir déménagé dans le nord-ouest du Pacifique il y a 21 ans. Son impact a été le plus important en dehors du terrain alors qu’il s’efforçait de créer une communauté et une infrastructure pour soutenir le sport.

Beniwal a plus de 20 ans d’implication dans le cricket régional et américain.

“Ce fut un voyage incroyable de voir le sport grandir et où en sont les choses aujourd’hui”, a déclaré Beniwal.

Et Taj a déclaré que l’intérêt ne faisait que croître, avec environ 250 enfants jouant dans la Ligue de cricket des jeunes de Seattle.

Les Thunderbolts et l’effort de la Ligue mineure de cricket font partie de l’accumulation continue vers la Major League Cricket et prévoient d’amener une ligue de cricket professionnelle aux États-Unis. Lancé par les fondateurs de Willow, un diffuseur de cricket aux États-Unis et au Canada, et The Times of India Group, le plus grand conglomérat médiatique de l’Inde, Major League Cricket est soutenu par une foule de notables de la technologie, dont le PDG de Microsoft Satya Nadella et le directeur général de Madrona Venture Group, S. “Soma” Somasegar.

Nadella et Somasegar font également partie du groupe de propriété du Seattle Sounders FC.

L’action de cricket est une affaire familière dans les parcs à l’est de Seattle. (Photo des Thunderbolts de Seattle)

Alors que Seattle et le reste du nord-ouest du Pacifique sont représentés par les Thunderbolts au niveau des ligues mineures, l’espoir est que la région puisse obtenir l’une des six ou huit places qui composent la cohorte de la Major League Cricket dans un proche avenir.

«Pour que cela se produise, bien sûr, notre équipe devrait bien faire, en tant qu’équipe de la ligue mineure de Seattle. Et nous devrions être en mesure de montrer que la communauté locale et la population locale sont très engagées dans le sport », a déclaré Taj. “Et c’est ce sur quoi nous allons travailler ces deux prochaines années.”

Il se passe tellement de choses en arrière-plan qui développent et diffusent le sport.

La Major League Cricket est le ticket pour faire de ce sport un succès grand public aux États-Unis, estime Beniwal. Il a déclaré que l’entrée aux États-Unis pour le deuxième sport le plus regardé au monde a été principalement limitée par l’absence de toute organisation tentant de développer le sport à tous les niveaux. La Major League Cricket fait cela, disent les bailleurs de fonds.

Jagan Nemani, un ancien entrepreneur en résidence chez Madrona Venture Labs qui a lancé la Cricket Academy of Puget Sound et a aidé à lancer la Seattle Youth Cricket League, est maintenant à la tête des académies de la MLC. Il gère des académies de cricket à travers le pays tout en étant également responsable de la technologie de la ligue, gérant des sites Web, des applications et d’autres actifs.

“Il se passe tellement de choses en arrière-plan qui développent et diffusent le sport”, a déclaré Beniwal.

Les 27 équipes de la Ligue mineure de cricket suivent la même approche dans la composition de l’équipe : trois joueurs professionnels d’origine étrangère résidant dans la région où se trouve l’équipe ; trois jeunes joueurs de moins de 21 ans tous de la région; deux agents libres de n’importe où aux États-Unis ; et huit autres joueurs résidant dans la région d’origine de l’équipe.

Au niveau majeur, les équipes “essayeront d’obtenir de gros canons”, a déclaré Taj, et amèneront des joueurs de cricket de renommée internationale à jouer aux États-Unis.

Les Thunderbolts ont attiré le parrainage de la société de technologie numérique UST, de la chaîne d’épicerie indienne Apna Bazar et de la plate-forme éducative Skool of Code. L’équipe a ouvert le jeu le week-end dernier dans la Bay Area avec trois matchs, perdant les trois contre des équipes nommées Silicon Valley Strikers, Golden State Grizzlies et East Bay Blazers.

Willow a diffusé l’action sur sa chaîne YouTube :

Les équipes de la Ligue mineure de cricket s’affrontent dans la version Twenty20 du sport, qui est un format raccourci dans lequel les matchs peuvent durer environ trois heures, par rapport à certains matchs de cricket traditionnels de 8 heures. Les équipes s’affronteront dans quatre divisions géographiques – Est, Centre, Sud et Ouest – et le week-end des finales MiLC aura lieu début octobre.

L’objectif est de jouer tous les matchs ou autant de matchs que possible sur du gazon naturel, de la manière dont le cricket est joué au niveau international, et les Thunderbolts joueront des matchs à domicile au Klahanie Park à Issaquah, Washington, ou au Marymoor Park à Redmond. De nouveaux terrains de cricket, un pour les jeunes et un pour MiLC, sont en cours de construction à Tollgate Farm Park à North Bend, Washington – un effort que Nemani a aidé à mener.

Taj a appelé la formation de la ligue, la création d’une équipe, l’obtention d’investissements et de parrainages, la création de terrains et la génération d’intérêt de longue route. Mais c’est passionnant d’être sur la façon dont les fans enragés peuvent faire du sport aux États-Unis

Il espère la même chose pour le cricket.

“C’est absolument un rêve devenu réalité”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous passionnés et avons tous joué à différents niveaux et ainsi de suite, mais c’est quelque chose qui est vraiment, vraiment incroyable.”

Consultez la liste des Thunderbolts de Seattle ici et consultez le calendrier à venir ici.