Les tifosi sont-ils déconnectés ? L’enquête auprès des fans de F1 révèle la baisse de popularité de Ferrari · .

L’auteur Mark Twain est crédité d’avoir écrit : « Il existe trois types de mensonges : les mensonges, les mensonges maudits et les statistiques. Cette citation m’est venue à l’esprit lors de l’analyse de la dernière enquête de F1 auprès des fans, et bien qu’il n’y ait aucune suggestion que les chiffres aient été fabriqués, la F1 doit procéder avec soin avec les statistiques obtenues à partir de l’enquête plutôt que de masser les chiffres en fonction d’un ordre du jour particulier ou d’une liste de souhaits.

Par exemple, dans la dernière enquête, 85 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir plus de 13 grands prix par saison, un taux de préférence qui oscille autour de 80 à 90 % depuis 2005, à l’exception de l’enquête de 2015, lorsque le nombre est tombé à 60 % dans le suite aux suggestions selon lesquelles la F1 pourrait porter les calendriers à 25 tours.

Ainsi, des interprétations nettement différentes ont pu être tirées des résultats de l’enquête : que 85% des fans soutiennent un nombre illimité de Grands Prix à condition qu’il dépasse 13 – un niveau jamais vu ce millénaire, et donc on se demande pourquoi le niveau a été fixé si bas en premier lieu – ou que la F1 devrait procéder avec prudence avant d’étendre ses calendriers. Voyons dans quelle direction F1 saute.

Ici, les dirigeants du sport sont confrontés à une énigme majeure : ils prévoient de réduire le nombre d’événements (à 20) afin de renforcer l’exclusivité – augmentant ainsi les frais d’hébergement et par extension les prix des billets – mais les fans ont répondu à moins de 100 $ pour une admission générale de trois jours. (pas de tribune) le billet était d’un bon rapport qualité-prix, alors que plus de 250 $ était «trop cher».

Covid et les prix des billets ont été blâmés pour la mince foule de Monza. Pourtant, aux frais d’hébergement moyens actuels de 30 millions de dollars par course, un promoteur devrait vendre 120 000 laissez-passer de trois jours à 250 $ pour récupérer ce seul coût, sans parler du marketing et d’autres dépenses. Ainsi, il y a peu de marge d’exclusivité, ce qui suggère que la F1 doit être repensée, d’autant plus que les fans ont cité la facilité d’accès et les bons points de vue comme indispensables, et ont massivement rejeté les zones de jeu et les concerts de musique – pourtant les promoteurs les considèrent comme des solutions miracles.

De même, les valeurs de la marque F1 sont déroutantes, en particulier lorsqu’elles sont liées à la technologie. En 2010, le sport avait les voitures les plus « stupides » de la décennie après que les équipes aient accepté de se débarrasser de son système hybride de récupération d’énergie cinétique, mais la note technique de la F1 était de 48 % ; cinq ans plus tard, ce chiffre était tombé à 40 % au cours de la deuxième saison du sport en utilisant des moteurs hybrides très avancés.

Depuis lors, la note « technologique » de la F1 a grimpé à 60 % (2017) avant de chuter à 45 % cette année. Fait révélateur, sur le front de «l’innovation», la F1 n’a marqué que 22%, contre un sommet de 10 ans de 28% en 2017 – pourtant la technologie n’a guère changé en huit ans et, surtout, devrait être considérablement déclassée (ou gelée) avec les voitures de la « nouvelle ère » de l’année prochaine.

De plus, si la F1 veut se positionner à la pointe de la technologie à l’avenir, elle devrait se rendre compte que plus de la moitié des personnes interrogées n’ont pas cité la technologie parmi les cinq principaux attributs de la marque du sport.

Cependant, les gros titres de l’enquête sont la chute de popularité de Lewis Hamilton du premier au troisième derrière Max Verstappen et Lando Norris. De même, Ferrari est tombé à la troisième place derrière McLaren et Red Bull, après avoir dominé la première place pendant deux décennies, et Mercedes est passée de la deuxième à la quatrième – malgré la résurgence de l’équipe italienne et la récente domination de l’équipe germano-britannique.

Le nouveau favori des fans, Verstappen, avait un soutien massif à domicile. Tandis que le style de cape et d’épée de Verstappen fait de lui un favori de la foule et que le comportement joyeux et jeune de Norris le fait aimer des fans entrants, le dérapage de Hamilton – qui ne peut jamais être écarté de la victoire – est déconcertant. Ses récents contacts avec la politique et son sens de la mode non conventionnel lui ont-ils coûté de la popularité parmi les fans inconditionnels malgré son énorme popularité sur les réseaux sociaux ? Quelle autre explication évidente y a-t-il ?

Des facteurs similaires pourraient-ils également s’appliquer à Mercedes ? Depuis l’enquête, l’équipe connue sous le nom de Mercedes est passée de son image soigneusement conçue aux flèches d’argent, n’appartient plus qu’à un tiers à Mercedes – contre 60 % en 2017 – et son badge étoile à trois branches pourrait faire principalement référence à son fournisseur de moteurs. plutôt que la marque dans son ensemble.

« Évidemment, vous voulez que votre équipe soit numéro un partout », a déclaré le directeur de l’équipe Toto Wolff à Austin lorsqu’on lui a posé des questions sur la diapositive, « mais je pense que c’est l’évolution normale à laquelle nous nous attendions. Nous avons eu beaucoup de chance de gagner [the championship] sept fois de suite, une énorme séquence de succès.

McLaren a deux des pilotes les plus appréciés de F1« Il est clair que dans une nature, vous encouragez davantage les équipes qui ont connu des moments plus difficiles et [are] un peu les outsiders.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a attribué la popularité de l’équipe à ses pilotes, qui figurent tous deux parmi les quatre premiers. « Comme Zak l’a dit, ils font également un super travail avec leurs pilotes », a déclaré Wolff.

Bien qu’il ait sans aucun doute raison, n’oubliez pas que Ferrari est restée en tête du classement contre vents et marées et était extrêmement populaire pendant son hégémonie des années 2000 – le classement inférieur de l’équipe pourrait-il donc être une combinaison des deux facteurs ?

Fait révélateur, le plus grand groupe de personnes interrogées dans l’enquête de 2005, les 25-34 ans avec une part de 35%, constituent désormais la minorité à 18%, une baisse de 50% – suggérant que les mêmes tendances s’appliquent aux perceptions des jeunes de la performance Mercedes la marque AMG, dont les produits sont connus pour leur bruit rauque et, selon une étude de 2015 de l’Université DeVry aux États-Unis, s’adressent au groupe aisé de 30 ans et plus, qui apprécie le luxe et le statut.

Ferrari a passé deux ans sans victoire, ce qui nous amène à Ferrari. L’équipe la plus célèbre de F1 a dominé le sondage au cours des quatre dernières années sur cinq, et n’était qu’une courte seconde derrière McLaren en 2008. En 2017, 32% des fans – près d’un sur trois – se sont décrits comme des supporters de Ferrari, tandis que le meilleur des leurs rivaux ont eu du mal à rassembler plus de 15%.

Selon l’enquête de la F1, Ferrari a depuis subi une baisse massive de sa popularité. Il occupe désormais la troisième place, son soutien ayant presque diminué de moitié à 18%, derrière McLaren et Red Bull.

La marque Ferrari est-elle devenue un anachronisme parmi les fans de 16-24 ans – qui constituent le plus grand groupe avec 35% des fans de F1, contre 24% il y a 16 ans – alors que leur génération recherche la durabilité et les véhicules électriques plutôt que le bruit brut et excès?

Est-ce une coïncidence si Ferrari a été cotée à la Bourse de New York en 2015, après la dernière enquête, et est donc probablement perçue comme étant axée sur le profit plutôt que sur la passion par une génération de fans de plus en plus rebutés par les excès de quelque type que ce soit ? Lors d’un récent lancement de produit de performance, je discutais avec des ingénieurs automobiles et je parlais du bruit et de la façon dont les voitures contemporaines – en particulier les véhicules électriques – sont silencieuses.

« Les voitures bruyantes sont les nouveaux fumeurs », a déclaré l’un d’eux. « Là où il y a 15 ans on acceptait de fumer, on regarde maintenant les fumeurs avec mépris. Cela devient donc avec les voitures bruyantes.

Le mot clé tout au long de cette analyse a été « perceptions » et il semble que celles-ci ont façonné l’enquête plutôt que des faits concrets. Comme l’a dit le philosophe athénien Platon : « Les bonnes décisions sont basées sur la connaissance, pas sur les nombres. C’est la clé de la mise en œuvre de ses conclusions.

