Les Tigers de Detroit acquièrent le receveur Tucker Barnhart

Les Tigres de Détroit acquérir via le commerce avec les Reds de Cincinnati au receveur expérimenté et vainqueur du Gant d’Or, Tucker Barnhart, ceci pour la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon un rapport de Jon Heyman, les Tigers et les Reds ont convenu d’un échange pour envoyer Tucker Barnhart dans la ville de Détroit, changeant d’équipe pour la première fois de sa carrière en Ligue majeure, où il compte huit (8) saisons d’expérience. , le tout avec Cincinnati.

Changement

Tucker Barnhart a poursuivi Tigres, où il partagera une équipe avec le vénézuélien Miguel Cabrera et compagnie. Alors que, de Detroit aux Reds, est dirigé par le prospect Nick Quintana,

Nous avons notre backstop! Aujourd’hui, nous avons acquis C Tucker Barnhart de Cincinnati, deux fois vainqueur du Gold Glove, en échange de l’INF de la Ligue mineure Nick Quintana. pic.twitter.com/urZ0cMODq0 – Detroit Tigers (@tigers) 3 novembre 2021

Tiger a acquis le receveur Tucker Barnhardt pour le prospect Nick Quintana. – Chris McCosky (@cmccosky) 3 novembre 2021

Les Tigres acquièrent Tucker Barnhart dans le commerce avec les Reds – Jon Heyman (@JonHeyman) 3 novembre 2021

Tucker barnhart Toute sa carrière en MLB avait été avec les Reds, mais pour la campagne 2022, il aura un nouveau défi, rester dans la division centrale, mais maintenant dans la Ligue américaine.

Ce receveur en 2017 et 2020 a remporté les grands honneurs du Gant d’Or en Ligue Nationale et cela lui donne une grande visibilité à son arrivée chez les Tigres, qui depuis quelque temps n’a plus de masque de garantie, rappelant que l’année dernière ils avaient le Vénézuélien Wilson Ramos, mais une blessure l’a éloigné de l’organisation.

Nombres

De 2014 à 2021, Barnhart Il a joué 744 matchs, avec 561 coups sûrs, 115 doubles, six triples, 51 circuits, 261 points produits, 219 points marqués, AVG de 0,248, OBP de 0,324, SLG de 0,371 et un OSP de 0,696.