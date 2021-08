Les Tigers de Detroit craquent tôt, s’inclinent à Cleveland, 7-5, en finale de la série ⋆ .

Dans la bataille des releveurs, les Tigers de Detroit ont pris l’avance de trois points qu’ils perdraient une manche plus tard.

Les bâtons des Tigers se sont refroidis dimanche alors qu’ils tombaient face à Cleveland, 7-5, lors de la finale de la série de trois matchs au Progressive Field.

Les lanceurs des Tigers ont accordé sept points, mais seulement quatre ont été mérités, sur 11 coups sûrs, dont deux circuits et deux buts sur balles. Le partant Willy Peralta a lancé cinq manches, accordant cinq points (deux mérités) sur six coups sûrs et un but sur balles tout en en retirant quatre.

Oscar Mercado des Cleveland glisse à la deuxième place près de Willi Castro des Tigers de Detroit en fin de quatrième manche au Progressive Field le 8 août 2021 à Cleveland.

Les Tigers se sont tournés vers le droitier Erasmo Ramirez, qui a lancé deux manches mais a cédé le coup de circuit de deux points à Bradley Zimmer en septième.

Cette défaite place les Tigers (54-60) à 2½ matchs derrière Cleveland (54-55) pour la deuxième place de la Ligue américaine centrale. Detroit se rend à Baltimore pour une série de trois matchs, à compter de mardi.

roi de la colline

Exactement quatre mois depuis que Zach Plesac a découpé les Tigers à son deuxième départ de la saison, lançant sept manches sans but et six retraits au bâton, Detroit a tenté d’attaquer le changement et la balle rapide du droitier de 26 ans.

Les frappeurs droitiers de la formation de Détroit – Jonathan Schoop, Eric Haase, Zach Short et Derek Hill – sont allés 1 pour 15 avec un but sur balles et huit retraits au bâton contre Plesac qui a accordé cinq points (quatre mérités) sur deux coups sûrs et trois buts sur balles. .

Hill a eu le grand coup contre Plesac, frappant son premier coup de circuit dans les ligues majeures. Le tir de trois points a donné aux Tigers une avance de 3-1 en deuxième manche.

Une erreur sur le terrain en début de troisième a ruiné un double jeu pour Cleveland mais a placé les Tigers en position de premier but. Un lancer sauvage de Plesac a ramené Schoop à la maison et quelques secondes plus tard, Candelario a doublé au champ gauche, marquant Haase et donnant aux Tigers une avance de 5-2.

Peralta a bouclé la troisième manche, frappant sur le côté afin de conserver l’avance de trois points des Tigres.

Le voltigeur de centre des Detroit Tigers Derek Hill (54) célèbre avec l’arrêt-court Willi Castro (9) et le troisième but Jeimer Candelario (46) après avoir frappé un home run le 8 août 2021 lors de la deuxième manche contre Cleveland au Progressive Field de Cleveland.

Tâtonner le quatrième

Un but sur balles et une erreur de lancer de l’arrêt-court Zack Short ont permis aux coureurs de terminer deuxième et troisième avec un retrait en quatrième manche pour Cleveland. Un sacrifice fly d’Andres Gimenez, suivi d’un simple Austin Hedges RBI et d’un double Ernie Clement RBI a égalé le match à cinq.

L’histoire continue

Après une visite rapide au monticule par l’entraîneur des lanceurs Chris Fetter, Peralta s’est recentré et a retiré Myles Straw sur des prises pour mettre fin à l’hémorragie des Tigers.

Le flux offensif que les Tigers ont trouvé au début s’est tari alors qu’ils ont bloqué cinq coureurs sur les buts et combinés pour un seul but sur balles et cinq retraits au bâton contre l’enclos des releveurs de Cleveland.

Le droitier Joe Jiménez est venu en relève de Ramirez au septième pour les Tigers, accordant un but sur balles avant d’obtenir deux retraits. Ian Krol a lancé les huitième et neuvième, accordant deux coups sûrs.

Mia Berry est stagiaire en reportage sportif à Free Press. Contactez-nous par e-mail : [email protected]

Cet article est paru à l’origine sur Detroit Free Press : les Tigers de Detroit prennent l’avance et s’inclinent à Cleveland, 7-5