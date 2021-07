Les Tigres balaient les Rangers et accumulent sept victoires d’affilée

23/07/2021 à 7h59 CEST

.

Le receveur Eric Haase a frappé un circuit de trois points en première manche et le Tigres de Détroit étendu à sept victoires la meilleure séquence qu’ils aient eu dans la campagne, battre les Texas Rangers 7-5 ce jeudi. L’arrêt-court Zack Short et le voltigeur droit vénézuélien Victor Reyes ont chacun frappé des circuits pour les Tigers, qui ont complété le balayage dans la série de quatre matchs. Reyes est allé 1-1 avec deux points marqués et deux points produits. Le joueur de deuxième but portoricain Willi Castro avait une fiche de 4-1 avec un point marqué.

Le Texas a perdu neuf matchs consécutifs pour égaler sa pire séquence de la saison. Le voltigeur de droite David Dahl et l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa ont chacun produit deux points pour les Rangers.

Le releveur Kyle Funkhouser (4-0), le quatrième lanceur de Detroit, a accordé un point en deux manches. Le partant Tyler Alexander a accordé un touché et trois coups sûrs en 3 2/3 manches. Le releveur Gregory Soto a obtenu les trois derniers retraits pour son 11e arrêt et son troisième en trois jours.

Mike Foltynewicz (2-10), le partant du Texas, a accordé six points – cinq mérités – en quatre manches, au cours desquels il a également reçu cinq coups sûrs. Le joueur de champ intérieur cubain Andy Ibáñez a présenté une fiche de 3-3 avec deux points marqués et un point produit en tant que frappeur latino-américain vedette avec les Rangers.

Heaney lance solide et Mayfield met la batte appropriée

Le partant Andrew Heaney a lancé sept manches solides à son plus long départ jusqu’à présent cette saison et le joueur de troisième but Jack Mayfield a frappé un circuit de trois points qui a permis Les anges battent les Twins du Minnesota 3-2. Quelques heures auparavant, les Twins se sont passés des services du cogneur dominicain Nelson Cruz, sélectionné au All-Star Game, qui a été prêté dans un échange aux Rays de Tampa Bay.

Le gaucher Heaney (6-7) n’a accordé que quatre coups sûrs, a marché deux et a accordé deux points, en plus d’en retirer sept sur des prises, ce qui a été sa performance la plus efficace en six semaines. Heaney a perdu 0-2 au quatrième en raison d’un doublé du joueur de troisième but vénézuélien Willians Astudillo et d’un point produit sur un terrain du voltigeur de centre dominicain Gilberto Celestino, mais Mayfield l’a levé avec son coup de circuit dans la manche suivante. Ces touchés étaient toute l’offensive des Twins, manquant notamment Cruz, 41 ans, leur leader et meilleur cogneur, après l’avoir envoyé à Tampa Bay. Le joueur de premier but dominicain Miguel Sanó lui a rendu hommage en utilisant le pantalon de jeu de son ami.

El abridor japonés de los Twins, Kenta Maeda (4-4), cargó con la derrota, aunque tuvo un buen desempeño frente a su compatriota, el bateador-lanzador sensación Shohei Ohtani, a quien ponchó un par de ocasiones sin permitirle que hiciese contacto avec la balle.

Swanson frappe un grand chelem et les Braves battent les Phillies

L’arrêt-court Dansby Swanson a frappé le premier grand chelem de sa carrière, le voltigeur vénézuélien Orlando Arcia a frappé un home run en solo et Les Braves d’Atlanta ont battu les Phillies de Philadelphie 7-2, un triomphe qui les rapproche du sommet de la division Est de la Ligue nationale. Le partant Charlie Morton (9-4) a accordé deux points mérités et a retiré huit prises sur des prises en six manches, dans ce qui était son plus récent départ solide. Morton a travaillé six manches ou plus lors de ses sept derniers départs, pour lesquels il a une MPM de 2,40.

Avec la victoire, les Braves – vainqueurs des trois derniers titres dans la division Est de la Ligue nationale – se sont rapprochés des quatre matchs des Mets de New York, qui restent en tête, et ont atteint Philadelphie à la deuxième place avec un record de 47-. 48.

Atlanta a infligé le plus de dégâts offensifs au partant des Phillies Matt Moore (0-2), qui a accordé six points mérités en six manches. Swanson, qui était dans un nid-de-poule 14-0, a décroché son grand chelem en troisième manche, envoyant la balle rapide de Moore dans les tribunes dans le champ gauche pour son dix-septième circuit de la saison, qui a établi le score avec le set de 5. 0.

Kwang Hyun-Kim lance le ballon gagnant pour les Cardinals

Le partant gaucher sud-coréen Kwang Hyun-Kim a eu 34 ans et a célébré le triomphe qu’il a aidé à remporter les Cardinals de St. Louis, qui ont battu les Cubs de Chicago 3-2. Le joueur de troisième but Nolan Arenado et le voltigeur de droite Dylan Carlson ont tous deux marqué pour St. Louis, qui a dépassé d’un match la barre des 0,500 (49-48). Les Cardinals n’avaient pas été sur une note positive depuis le 20 juin, alors qu’ils avaient une fiche de 36-35 après avoir remporté le premier match d’un double match à Atlanta contre les Braves.

Kim (6-5) a accordé deux points et le même nombre de coups sûrs. Il a marché un et a retiré sept bâtons en sept manches de travail. Sa dernière défaite remonte au deuxième match d’un programme double le 20 juin.

Les releveurs Ryan Helsley et TJ McFarland ont chacun résolu une manche blanche. L’hispanique Alex Reyes a traité le neuvième épisode sans admettre de score pour créditer son vingt-troisième sauvetage jusqu’à présent cette saison. Mardi, il avait gâché une opportunité de sauvetage pour la première fois de sa carrière.

La défaite est revenue au partant vénézuélien Adbert Alzolay (4-10), qui a accepté trois points et quatre incontestables en six manches de travail, au cours desquelles il a marché trois et retiré huit sur des prises.

Snell contrôle les Marlins et Tatis Jr. entre dans l’histoire

Le partant Blake Snell a concédé un touché en un peu plus de six manches, le voltigeur de Curaçao Jurickson Profar a réussi deux coups sûrs et a produit une paire de points qui ont permis Les Padres de San Diego ont battu les Marlins de Miami 3-2. Le gaucher des Padres a livré trois indiscutables épars dans son ouvrage. Il a retiré huit frappeurs par retrait au bâton et a marché trois buts lors de sa plus longue sortie depuis le 4 juin, lorsqu’il a couvert sept manches sans but contre les Mets de New York. Snell (4-3) n’avait pas lancé plus de quatre manches lors de ses deux départs précédents. Il a été soulagé après avoir accordé un doublé du frappeur portoricain Isan Díaz au début de la septième manche.

L’arrêt-court dominicain Fernando Tatis Jr. a été retiré sur des prises à trois reprises et n’a pas touché en quatre coups au bâton, mais a obtenu un but sur balles en cinquième manche, un exploit qui lui a permis plus tard de réaliser son 20e vol de la saison – le meilleur record de la Ligue nationale. – et a finalement marqué sur un vol de sacrifice contre son compatriote Manny Machado. Le vol de base a également permis à Tatis Jr. d’établir un nouveau record dans l’histoire de la Major League en étant le professionnel le plus rapide à atteindre 50 circuits et 50 buts volés, en ce qui concerne les parties en litige. Le Dominicain, qui a été appelé au All-Star Game pour la première fois cette année, a réussi 29 de ses 68 circuits en carrière cette saison.

La défaite du match est revenue au releveur Jordan Holloway (2-3).