Les Tigres de Aragua qualifiés pour le Round Robin

Les Tigres de Aragua se sont qualifiés pour les séries éliminatoires de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

En effet, les Bengalis ont battu les Margarita Braves lors du match supplémentaire qui s’est joué au stade José Pérez Colmenares de la ville de Maracay sur le score de 10-3.

Les Braves ont pris les devants en deuxième manche avec un circuit de Luis Castro pour donner l’avantage aux visiteurs 1-0.

#LVBPxTLT ⚾️ – 2ème. ️ Allez-y avec l’équipe de l’île ! Le circuit de Luis Castro donne un avantage à son équipe. C’est le septième circuit de Castro dans la campagne, deuxième en jours consécutifs. @ Labarrabrava 1 – 0 @TigresOficiales pic.twitter.com/dxCWJGKaIa – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 23 décembre 2021

Mais c’est là que les insulaires sont venus, car dans la troisième manche ils ont accordé deux points et dans la quatrième manche c’était la débâcle quand ils ont reçu six scores pour un 8-1 encombrant et irrécupérable.

#LVBPxTLT ⚾️ – 4ème. ️ Encore un pour les Bengalis ! Le circuit en solo de Wilfredo Giménez met le jeu par deux points. Troisième circuit de la campagne, pour le masque félin.@Labarrabrava 1 – 3 @TigresOficiales pic.twitter.com/4pJq0IqMeA – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 23 décembre 2021

#LVBPxTLT ⚾️ – 4ème. ️ Les tigres prennent de la distance ! ?? Double RBI pour trois points, par Wilson García. Il y a déjà quatre courses dans l’épisode, pour les félins. García a atteint 38 poussées. @ Labarrabrava 1 – 6 @TigresOficiales pic.twitter.com/awBU043wK0 – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 23 décembre 2021

Dans la partie inférieure de la huitième manche, les Tigres ont marqué deux autres points pour porter le score à 10-1, où la grande figure offensive était Carlos Tocci, accompagné de Giménez et Amarista, mais la défense des insulaires laissait beaucoup à désirer.

#LVBPxTLT ⚾️ – 8VO. ️ Carlos Tocci encore ! Troisième imparable pour le voltigeur, qui en ramène deux de plus pour Aragua. Il y en a quatre affrétés de nuit pour Tocci @ Labarrabrava 1 – 10 @TigresOficiales pic.twitter.com/nND2aOv2gb – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 24 décembre 2021

Enfin, le tableau de bord était de 10-3 en faveur des Tigres, pour rejoindre la fête de janvier, où ils tenteront de se frayer un chemin jusqu’à la grande finale, aux côtés de Magellan, Cardinal, Lions et Caribs.

#LVBPxTLT ⚾️ – FINALE @ labarrabrava 3 – 10 @TigresOficiales Les Tigres de Aragua sont les cinquièmes classés au Round Robin ! Victoire énergique. Ce sont les cinq qui avancent vers Tous contre Tous : @Magallanes_bbc @CardenalesDice @leones_cbbc @caribesanz @TigresOficiales pic.twitter.com/RjU4jSbRPK – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 24 décembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada