Les Tigres de Miguel Cabrera signent un espoir néo-zélandais

L’équipe de Tigres à partir de Détroit, a convenu d’un Contrat avec la perspective néo-zélandaise, Clayton Campbell, être un solidifier sur le marché international de Ligue majeure de baseball – MLB.

Les Tigres à partir de Détroit Ils n’ont jamais eu de joueur néo-zélandais, même pas dans leurs fermes, mais le jeune Clayton Campbell rompt cela avec sa signature en tant que joueur international, étant un contrat qui prévoyait un bonus de 125 000 $ pour ce joueur de 18 ans qui peut jouer premier, troisième but et aussi en tant que receveur, c’est donc un excellent pari pour cette organisation.

Source : Clayton Campbell a accepté une prime à la signature de 125 000 $ avec les #Tigers. Le joueur de 18 ans, né en Nouvelle-Zélande, jouera au premier but, au troisième but et au receveur.

Phillies, Rangers, Twins, Padres et Athletics ont également manifesté leur intérêt. https://t.co/QkBRFsSkId

– Evan Petzold (@EvanPetzold) 19 décembre 2021