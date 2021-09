Les Tigres font taire les battes des Reds et remportent une série avec une victoire de 4-1

Jeimer Candelario a brisé une égalité sans but avec un triple de deux points, cinq lanceurs de Detroit combinés pour frustrer l’offensive de Cincinnati et les Tigers ont remporté la série interligue de trois matchs avec une victoire de 4-1 dimanche.

Akil Baddoo a commencé le sixième avec un doublé au champ gauche. Robbie Grossman a atteint un but plus tard sur l’erreur de Joey Votto et a volé la deuxième. Candelario a poussé les deux coureurs avec un tir juste à l’intérieur de la première base et dans le coin droit du terrain. Il a marqué sur la volée du sacrifice d’Eric Haase.

Le partant de Detroit Casey Mize a travaillé trois manches parfaites, et José Ureña (3-8) a joué les 2 2/3 suivantes, accordant cinq coups sûrs. Michael Fulmer, José Cisnero et Gregory Soto ont également lancé pour les Tigers, Soto retirant Nick Castellanos et Joey Votto avec deux en huitièmes. Soto a ensuite lancé un neuvième parfait pour son 18e arrêt en 19 occasions.

Max Schrock a marqué le seul point des Reds sur le terrain sauvage de Soto au huitième.

La défaite a fait chuter les points de pourcentage de Cincinnati derrière San Diego pour la deuxième wild card de la Ligue nationale. Les Padres ont accueilli les Astros dimanche.

Deux des trois points accordés par Luis Castillo en six manches n’ont pas été mérités. Castillo (7-15) a accordé quatre coups sûrs avec deux buts sur balles et sept retraits au bâton tout en ajoutant à son sommet en carrière en une seule saison pour les pertes.

Les Tigers ont ajouté un point au huitième. Baddoo a commencé par un but sur balles et a marqué sur le simple bloop de Jonathan Schoop au champ central.

Le départ anticipé de Mize était attendu alors que les Tigers tentent de limiter les manches du droitier recrue, qui a été classé n ° 1 au classement général lors du repêchage de 2018.

SALLE DES FORMATEURS

Reds: Cincinnati a activé le RHP Brad Brach (épaule droite) de la liste des blessés. Brach était absent depuis le 8 août. INF Alejo Lopez a été choisi pour Triple-A Louisville.

SUIVANT

Tigres : LHP Tarik Skubal (8-12) débute à Pittsburgh lundi. Il a accordé trois coups sûrs et trois buts sur balles avec deux retraits au bâton en trois manches de relève contre les Pirates le 21 avril.

Reds: RHP Sonny Gray (7-6) commence à Wrigley Field contre les Cubs alors que Cincinnati ouvre un road trip de 11 jours et neuf matchs.