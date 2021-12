Les Tigres ont battu l’Amérique 3-0 et joueront la finale féminine mexicaine contre Monterrey

14/12/2021 à 06:37 CET

Les champions Les Tigres UANL ont battu l’Amérique 4-0 lundi et avancé jusqu’à la fin du Ligue mexicaine de football féminin dans lequel ils affronteront Monterrey.

Félins ils ont battu les Eagles en demi-finale avec des buts de Liliana Mercado, Stephany Mayor et un doublé de María Sánchez.

Lors du match aller, vendredi dernier, L’Amérique a gagné 2-1, pour un score total de 5-2 en faveur des Tigres qui cherchera à filer son troisième titre face à Monterrey, son rival en finale.

Las Águilas, réalisé par l’Anglais Craig Harrington, ils n’ont pas tenu bon sur l’offensive féline, la meilleure du tournoi régulier avec 52 points converti en 17 jeux.

Tigres s’est lancé à la recherche du but dès le début et a mis le visiteur contre sa surface. À la cinquième minute, Belén Cruz a atteint la ligne de fond et a frappé un centre que Mayor a frappé fort, mais son tir a touché le filet à l’extérieur.

Le siège local s’est maintenu à 24 avec un nouveau centre que Mayor a de nouveau terminé, désormais la tête devant la ligne de but, mais qui a été à peine dévié du poteau gauche.

La pression ne s’est pas arrêtée et à 32 Lizbeth Ovalle reçu à l’intérieur de la surface et tiré du gauche un ballon qui a dévié l’arrière à un coup de pied de coin.

En seconde mi-temps, l’équipe locale maintenu la pression et amélioré son objectif. Il a ouvert le score à 57 sur un coup franc à l’angle de celui de Mercado, vainqueur du Ballon d’Or 2020-2021.

La résistance du visiteur doubla ; à 63 est tombé le penalty de 2-0 marqué par le maire. Six minutes plus tard, Sánchez porte le score à 3-0 en contre-attaque qui a abouti à un tir gaucher.

À 85 ans, Sánchez a clôturé le compte avec une tête au centre sur un corner.

Dans l’autre demi-finale Monterrey a battu Atlas au match retour 2-1. L’équipe visiteuse a profité d’un but d’Alison González; le lieu a changé la donne avec tant de Christina Burkenroad et Diana Evangelista.

La défense costaricaine Valeria del Campo est entrée en seconde période pour renforcer l’arrière fou.

Au match aller, Atlas a gagné 1-0, le score total pour le match nul était de 2-2, mais les Rayadas se sont qualifiées pour la finale car à la fin du tournoi régulier ils étaient en meilleure position, deuxième place, leur rival a terminé troisième.