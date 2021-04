Les Tigres UANL accueillent Monterrey lors de la seizième journée

24/04/2021 à 04:15 CEST

Dimanche prochain à 04h10 se jouera le match de la seizième journée de la Ligue MX Clausura, qui affrontera le Tigres UANL et à Monterrey dans le Stade universitaire (uanl).

le Tigres UANL Il affronte le seizième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir réalisé un match nul contre lui Pumas UNAM lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans cinq des 15 matchs disputés à ce jour avec un score de 17 buts pour et 19 contre.

Concernant les visiteurs, le Monterrey ne pouvait pas faire face à la Pachuca lors de leur dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Tigres UANL Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 14 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Monterrey il en a remporté sept avec un bilan de 20 buts contre 11 encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le Tigres UANL a un bilan de deux victoires, quatre défaites et un nul en sept matchs joués dans son stade, de sorte que les visites au stade Stade universitaire (uanl) Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Monterrey Elle a un bilan de trois victoires, deux défaites et deux nuls en sept matchs qu’elle a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points loin de chez elle.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade universitaire (uanl), obtenant au final 10 victoires, 5 défaites et 9 nuls en faveur de la Tigres UANL. La dernière fois qu’ils ont affronté le Tigres UANL et le Monterrey dans cette compétition c’était en septembre 2020 et le match s’est conclu sur un résultat 0-2 en faveur de Tigres UANL.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la Monterrey. le Tigres UANL Il arrive au meeting avec 19 points dans son casier et occupe la dixième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Monterrey, est en quatrième position avec 25 points.