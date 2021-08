Les Tigres UANL restent aux trois points contre Mazatlán (0-3)

21/08/2021 à 12h45 CEST

Les Tigres de l’UANL a clôturé une magnifique performance contre Mazatlán, qu’il a battu 0-3 lors du match disputé au Stade Mazatlán ce samedi. Les Mazatlán Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le Toluca. Du côté des visiteurs, le Tigres de l’UANL remporté dans leur stade 3-0 leur dernier match de la compétition contre les Querétaro. Avec cette défaite, le Mazatlán est resté en huitième position après la fin du match, tandis que le Tigres de l’UANL est troisième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a sorti son score avec un but de Carlos Gonzalès quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 48. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Nicolaita d’augmenter le score, augmentant l’avantage grâce à un but de Nicolas Lopez à la minute 54. Il a de nouveau marqué le Tigres de l’UANL, qui a augmenté le score au moyen d’une autre pénalité maximale de Nicolas Lopez, réalisant ainsi un doublé à la 82e minute, terminant le match sur un résultat final de 0-3.

Le technicien de la Mazatlán, Benat San José, a donné accès au champ à Nicolas Diaz, Ygor Nogueira et Alfonso Sanchez remplacement Image de balise Carlos Vargas, Image de balise Salvador Rodriguez Morales et Gonzalo freitas, tandis que de la part du Tigres de l’UANL, Miguel Herrera remplacé Enrique Quinones, David Ayala, Florian Thauvin, Jésus Dueñas et Francisco venegas pour Léonard Fernández, Rafael De Souza Pereira, Juan Vigon, Luis Alfonso Rodriguez et Carlos Salcedo.

Un total de deux cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Bryan Colula et carton rouge à Richard et Camilo Sanvezzo. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Jésus Dueñas.

Avec ce résultat, le Mazatlán il reste huit points et le Tigres de l’UANL il monte à 11 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de tir le fera contre lui San Luis, Pendant ce temps, il Tigres de l’UANL affrontera le Atlas Guadalajara.