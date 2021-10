Les TikTok NFT ont des problèmes car les artistes hésiteraient à participer

Source : Adobe/Ascannio

La plateforme de médias sociaux TIC Tac Il a récemment révélé son intention d’étendre aux jetons non fongibles (NFT), mais il semble avoir rencontré des problèmes, certains critiques décrivant son lancement prévu de NFT comme un échec.

Nombrado ‘TikTok Top Moments’ y compuesto por un lote de videos musicales de tendencias de artistas como el rapero estadounidense Lil Nas X y la personalidad de las redes sociales filipino-estadounidense y cantante Bella Poarch, los tokens debían estar disponibles en Ethereum (ETH) ce mois. . Pourtant, malgré le battage médiatique que la plate-forme a tenté de créer autour de la collection, le magazine américain Rolling Stone affirme que les initiés de l’industrie qualifient les efforts de Tik Tok de tout sauf de succès.

« Les bénéfices iront en grande partie directement aux créateurs et artistes NFT impliqués, offrant aux fans et aux passionnés de TikTok et NFT un moyen de montrer leur soutien aux créateurs qu’ils aiment », a déclaré la plate-forme avant le lancement, bien que jusqu’à présent, le programme n’ait pas . Cela a stimulé les revenus, et le buzz de l’industrie indique qu’un certain nombre d’artistes envisagent de l’abandonner.

Alors que certains informateurs ont parlé sous couvert d’anonymat, trois personnes connaissant l’effort du NFT l’ont décrit comme « un défi », « un désastre » et « une blague complète », selon le magazine.

La première collaboration NFT de TikTok, avec le rappeur américain Lil Nas X et l’artiste Rudy Willingham, n’a pas encore été publiée, et une source proche de l’initiative aurait déclaré que la sortie ne serait pas publiée du tout.

En plus de cela, Poarch, la plus grande célébrité de TikTok, envisage de se retirer de la série en raison de préoccupations liées à son exécution, a déclaré une autre source.

Pour inciter Poarch, le géant des médias sociaux lui aurait offert un soutien marketing d’une valeur potentielle allant jusqu’à 4 millions de dollars autour de la sortie prochaine de l’artiste et d’utiliser l’un de ses morceaux dans une campagne publicitaire. Cependant, un porte-parole de TikTok déclare que « ce n’est pas exact ».

Il reste à voir ce qui, le cas échéant, sortira de cet effort NFT.

Cryptonews.com a contacté TikTok pour commentaires.

