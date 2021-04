Les TikTokers retournent ce produit à 6 $ qui corrige les trous dans vos murs en quelques secondes – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Que vous vous prépariez à déménager, que vous veniez d’emménager dans une nouvelle maison ou que vous soyez simplement fatigué de regarder ce petit trou dans le mur où la photo de votre ex était accrochée, réparer les trous dans les cloisons sèches peut être une tâche ardue pour Beaucoup de gens. Même si le trou est minuscule à partir d’un clou ou d’une vis, la plupart des gens n’ont tout simplement aucune expérience avec des réparations de ce genre. Au lieu de cela, vous comptez sur un peintre ou un homme à tout faire pour s’en occuper à votre place, et c’est bien si c’est l’itinéraire que vous choisissez. Cela dit, payer quelqu’un d’autre pour s’occuper des réparations de votre maison peut être assez coûteux, même si c’est quelque chose de petit comme réparer un trou de clou puis peindre.

Au lieu de payer potentiellement plus de 100 $ pour combler quelques petits trous dans une pièce, que se passerait-il si vous pouviez payer 6 $ pour réparer chaque trou de clou et trou de vis dans toute votre maison? Rencontrez le Outil d’application tout-en-un pour réparation de petits trous 3M haute résistance, qui est récemment devenu viral sur TikTok et est actuellement en vente pour seulement 5,98 $ sur Amazon.

L’utilisateur de TikTok, Renaenaa, a récemment publié une vidéo qui compte désormais des millions et des millions de vues ainsi que plus de 1,4 million de likes. Inutile de dire que c’est à peu près aussi viral que possible. La vidéo présente un produit merveilleusement simple qui permet à presque tout le monde de réparer de petits trous dans leur cloison sèche en quelques minutes. Consultez le TikTok ci-dessous pour voir à quel point il est facile d’utiliser le Outil d’application tout-en-un pour réparation de petits trous 3M haute résistance.

@renaenaa Pour les petits trous dans les murs des ancrages ou des vis, ce truc est un must! #tictokmademedoit #diy #doityourself #fixit # fix # lifehack #lifehacks #momshit ♬ Buss It – Erica Banks

Comme vous pouvez le voir, ce n’est vraiment pas plus facile que cela. En fait, il n’y a que trois étapes pour utiliser le Outil de réparation de petits trous puis deux autres étapes tout aussi simples.

Tout d’abord, prenez un marteau et tapotez légèrement le trou pour que tous les morceaux saillants de cloison sèche soient poussés dans le trou. Ensuite, pressez une petite quantité du composé de revêtement dans le trou. Maintenant, retournez l’outil et utilisez le bord aplati pour gratter doucement le mur, aplatissant ainsi le spackle. Maintenant, attendez un peu qu’il sèche et utilisez la ponceuse intégrée directement dans le capuchon pour poncer un peu le spackle. Enfin, tout ce que vous avez à faire est de taper plusieurs fois un pinceau sur le mur et le tour est joué!

le Outil d’application tout-en-un pour réparation de petits trous 3M haute résistance est vraiment génial, et tout le monde devrait en avoir un sous la main dans sa maison ou son appartement à tout moment. C’est le genre d’outil qui sera toujours utile – et il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 5,98 $!

Voici les puces de la liste des produits d’Amazon:

Rend les réparations 3 fois plus rapides que le revêtement de vinyle traditionnel Réparation rapide et facile pour les entailles et les trous de clous Pour les réparations de trous jusqu’à 3 pouces de diamètre Composé de rebouchage amélioré pour apprêt pour un grand pouvoir couvrant Résiste au clignotement de la peinture Pas de rétrécissement, de fissuration ou d’affaissement Composé de revêtement léger Professionnel- résultats à la recherche Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur une fois fini avec de la peinture ou du scellant extérieur Maintient fermement les clous et les vis après réparation

Réparation de petits trous haute résistance 3M, outil d’application tout-en-un Prix courant: 7,99 $ Prix: 5,98 $ Vous économisez: 2,01 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

