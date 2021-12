Les Timbers sont déjà « King in the West »

12/05/2021 à 09:58 CET

Les rois du nord, et maintenant aussi de l’ouest. Les Bois de Portland ils battent Véritable lac salé en finale de la Conférence Ouest de la MLS (2-0), et ils ont déjà un billet pour la grande finale.

Les verts n’ont pas laissé le temps aux Utahns de souffler. Felipe Mora était chargé d’ouvrir le score très tôt pour les locaux, après un dégagement très fautif de Aaron Herrera dans la zone qui a laissé au chilien toutes les installations à marquer. Et au final, tout s’est avéré être une mauvaise nouvelle pour la partie américaine, déjà chargée de commettre le penalty contre le Sporting Kansas City Cela coûte presque un laissez-passer pour cette finale. Herrera a fini par être expulsé avec un peu plus de dix minutes à jouer avec un deuxième jaune pour une faute inutile par derrière, déjà avec deux buts derrière, ce qui a laissé un chemin plat pour les greens dominants et sans hâte.

Après le but initial, le scénario du jeu est resté le même pour les locaux, avec des attaques constantes et quelques arrivées supplémentaires sur le but de David Ochoa, qui était le seul capable d’éviter une catastrophe majeure.

Ceux de Salt Lake ont réussi à intimider un peu Clark et ont passé près d’une demi-heure avec une tête de Kreilach qui se sont retrouvés dans la poupée, mais ils n’ont pas généré beaucoup plus. Rusnák, à l’heure du jeu, il a tenté depuis l’extérieur de la surface dans l’un des nombreux internés de l’aile d’obtenir un centre, mais ce n’est que de loin que ceux de Salt Lake ont trouvé la foi, ce qui n’a pas suffi.

Sans se détendre après la pause, les Timbers ont continué à dominer et un brillant de Santiago Moreno autocuisinés a fini par rebuter les hommes de Freddy Suárez, qui n’ont pas pu trouver d’alternative. Le Colombien a reçu au centre du terrain le dos à la potería, il s’est retourné et, dans une autre distraction défensive en visite, si personne ne le couvrait, il pouvait conduire et même tirer alors qu’il était déjà proche de la zone. Avec le temps de réfléchir et de préparer le tir, près du poteau, accompagné de malchance, le ballon a rebondi sur l’épée d’Ochoa, qui a tout fait.

Après cela, les hommes de Portland étaient encore plus proches, profitant des coups de pied arrêtés. Tout d’abord, avec un coup de Niezgoda après une pièce répétée qui Marcelo Silva a réussi à retirer les bâtons par en dessous, et plus tard, déjà dans l’addition, Valéri Il l’a cuisiné seul dans une faute directe qu’Ochoa a prise.

Après avoir décroché le titre, maintenant le défi est encore plus grand. Les de Gio Savarese cherchera le deuxième titre de son histoire après avoir déjà perdu la finale sous ses ordres en 2018, contre Atlanta. A Cascadia, l’équipe de Portland a déjà une rivalité éternelle contre les Sounders de Seattle, avec qui il semble qu’ils se relaient chaque année pour se battre pour la couronne. Ce 2021, Portland est le ‘King’, et avant toute attente, il se battra pour la grande coupe.

A) Oui, Les Portland Timbers joueront la finale de la Coupe MLS le 11 décembre contre le vainqueur de l’Union de Philadelphie contre New York City, fin de la Conférence Est. Un match qui, quoi qu’il se passe ce soir au Subaru Park, domicile de l’Union, se jouera au Providence Park de Portland pour le classement des Timbers en phase régulière.