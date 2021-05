Les Timberwolves comptent sur Leandro Bolmaro pour 2021/22

Les Timberwolves ils se reconstruisent et cherchent déjà de nouveaux horizons. Pour la saison 2021/22, il devrait rejoindre, si le plan établi par le président des opérations de basket-ball est rempli, Roses Gersson, le combo argentin Leandro Bolmaro.

Dans une interview pour The Cake Show (KFAN), le leader d’origine colombienne a parlé des affaires actuelles de l’équipe et aussi de l’avenir. “Nous avons un joueur que nous avons repêché l’année dernière qui rejoindra la saison prochaine”, a-t-il déclaré à un moment donné de la discussion.

Étant donné que Anthony Edwards, le numéro un de la génération précédente, est avec eux et joue de mieux en mieux avec Towns et Russell, ils ont envoyé Aleksej Pokusevski au tonnerre déjà Daniel Oturu aux Clippers, celui dont il parle est Bolmaro.

Cette merveille physique s’adapte de mieux en mieux à ce que Sarunas Jasikevicius demande. Après les opportunités que Pesic lui a offertes l’année dernière et après avoir commencé cette campagne avec des doutes, il brille maintenant. Contre Andorre, il y a quelques dates, il a réalisé son meilleur match avec l’équipe du Barça. Il n’a que 20 ans, mais il pense déjà à l’américaine. Il a un contrat jusqu’en 2023, mais lors du renouvellement de l’été dernier, une clause de solution facile a été incluse: 900 000 $ (750 000 peuvent être fournis par la franchise). Lors du repêchage 2020, il a été choisi à la 23e position et, si cette idée prend forme, il deviendra le quatrième Argentin -pour le moment- à débarquer en NBA en moins d’un an, en comptant Facu Campazzo (Nuggets), Gabriel Deck (Thunder) et Luca Vildoza (Knicks), tous de la Ligue Endesa. Un autre poids lourd de l’albiceleste dans la meilleure ligue.