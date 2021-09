Loups des bois du Minnesota semble disposé à être la franchise qui assume le risque d’embaucher Ben Simmons et hypothéquer son avenir pour un joueur qui a montré peu de progression offensive et un certain caractère problématique. À tel point que dans le podcast de Jon Krawczynski, on spécule que la direction de l’équipe de Minneapolis fait voir au joueur qu’il ne trouvera pas un soutien aussi solide et une importance aussi marquée, que dans son équipe.