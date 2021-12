Les Timberwolves du Minnesota ont battu les Dallas Mavericks 111-105

20/12/2021 à 06:41 CET

.

Les Loups des bois du Minnesota ont poursuivi leur chemin effréné vers la victoire ce dimanche, à dépasser 111-105 Les francs-tireurs de Dallas, conquérant son quatrième triomphe consécutif en NBA.

Les Timberwolves ont à nouveau eu le pivot dominicao-américain Karl-Anthony Towns, à leur principal homme sur le terrain, qui les a menés avec 21 points, sept rebonds et six passes décisives.

Towns a effectué cinq de ses 12 tentatives sur le terrain et il était parfait depuis la ligne des lancers francs, quand il a fait les 11 tirs qu’il a pris, il est également allé 1-3 sur les trois points.

D’Angelo Russell l’a accompagné dans l’attaque, concluant la rencontre avec 18 unités, qu’il a soutenu avec quatre paniers à une distance de trois points.

Les Mavericks ont disputé leur quatrième match sans leur star, le Slovène Luka doncic. L’ancien joueur du Real Madrid en Espagne a été hors-jeu souffrant d’une blessure à la cheville gauche.

Comme c’est devenu une habitude, quand Doncic a été hors jeu, Tim Hardaway Jr. s’est avancé pour diriger l’attaque de Dallas, enregistrant 28 points, en tirant 10-19 depuis le terrain, dont quatre tirs sur 13 qu’il a tiré depuis la ligne des trois points

Dorian Finney Smith était un autre homme important dans l’offensive dirigée par Jason Kidd, marquant 23 unités.

Kristaps Porzingis, toujours limité dans le temps sur le terrain, a marqué 13 buts, utilisant la ligne des lancers francs comme son principal allié, lors des neuf tentatives qu’il a effectuées dans le match.

Le coup de clé

L’équipe de Dallas a réussi à mettre la pression pendant la majeure partie du match, mais avec 1:45 à jouer et avec les actions de deux points, Les villes ont frappé un pointeur à 3 points qui a donné aux Minnesotans l’espace de respiration dont ils avaient besoin. pour résister au siège des Mavericks, établissant le match 108-103, ce qui a aidé sa défense et son attaque à jouer plus calmement.

Avec ses quatre victoires consécutives Les Minnesotans s’amusent bien, comme ils l’ont montré lors de leur victoire 111-105 contre Dallas, qui devrait continuer à s’améliorer avec le retour de Doncic.