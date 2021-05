Les Timberwolves du Minnesota ont de nouveaux propriétaires

Minnesota Timberwolves a de nouveaux propriétaires. Alex Rodriguez, triple MVP de la MLB (baseball) et ex-partenaire de Jennifer Lopez, et Marc Lore, magnat du e-commerce, ont acheté la franchise à Glen Taylor pour 1,5 milliard de dollars., propriétaire des Wolves depuis qu’il les a acquis en 1994 pour 88 millions de dollars. Les nouveaux copropriétaires iront à 50% et l’acquisition comprend également le Minnesota Lynx, l’équipe WNBA. L’opération a mis plus d’un mois à se conclure, le délai prévu pour une négociation exclusive. Malgré ce revers, les deux parties ont continué à la table grâce aux bonnes relations entre les parties.

L’achat, dans tous les cas et en attente de confirmation officielle, sera progressif. Il y aura un période de transition de deux ans et demi dans lequel les deux nouveaux propriétaires travailleront côte à côte avec le groupe de propriétaires de Taylor en tant que commanditaires. Après cette période, et les 30 ans de Taylor à la tête des Wolves, les rênes changeront définitivement de mains.

Avec l’arrivée de Rodríguez et Lore, on attend comme une bouffée d’air frais dans une franchise qui croupit saison après saison. Cette année, ils seront hors des séries éliminatoires et n’auront qu’une seule présence dans 17 ans. La dernière fois qu’ils sont allés aux tours du titre, c’était en 2018 et ont perdu au premier tour contre les Houston Rockets (4-1). Cela apporterait également une saveur dynamique et diversifiée à l’écurie propriétaire de la ligue, saupoudrant une touche de glamour sur une franchise qui a rarement été sous les feux de la rampe.

Équipe au Minnesota?

L’un des grands doutes est de connaître les projets futurs de Rodríguez et Lore. Surtout, s’ils gardent l’équipe au Minnesota, l’un des plus petits marchés de la NBA. C’est le souhait de Taylor, qui a déjà réussi à sauver un déménagement en 1994 à la Nouvelle-Orléans quand il est sorti de nulle part pour acheter l’équipe des propriétaires en difficulté Harvey Ratner et Marv Wolfenson et voit l’équipe comme une confiance publique, une sorte de cadeau de lui à la communauté de basket-ball. Il veut que ce cadeau résiste à l’épreuve du temps longtemps après son départ.