Les Timberwolves du Minnesota remportent la victoire contre les Sacramento Kings 116-106

06/04/2021 à 03:54 CEST

Minnesota Timberwolves a gagné à la maison Kings de Sacramento 116-106 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Minnesota Timberwolves ont été vaincus à l’extérieur contre Philadelphie 76ers par 122-113, tandis que les Kings de Sacramento ont également perdu à domicile avec Bucks de Milwaukee par 128-129, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. Minnesota TimberwolvesAprès le match, il reste pour le moment hors des positions Play-off avec 13 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Kings de Sacramento il serait exclu des Play-offs avec 22 victoires en 51 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec 26-29. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs locaux sont revenus pour égaliser le match, en fait, ils ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de huit points (49-41) au cours du quart, qui s’est conclu par un résultat partiel de 29-26. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 55-55 sur le tableau de bord.

jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 27-27 (82-82). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 34-24. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 116-106 en faveur des locaux.

La victoire de Minnesota Timberwolves a été construit sur 23 points, cinq passes et 13 rebonds de Villes de Karl-Anthony et les 25 points, trois passes et cinq rebonds de D’Angelo Russell. Les 31 points, neuf passes et six rebonds de De’Aaron Fox et les 21 points, quatre passes et 12 rebonds de Harrison Barnes ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Minnesota Timberwolves jouera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de Kings de Sacramento sera contre Pistons de Detroit dans le Centre Golden 1. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.