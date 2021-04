Les Timberwolves du Minnesota remportent la victoire sur les Golden State Warriors 126-114

30/04/2021 à 04:52 CEST

Minnesota Timberwolves vaincu en tant que local Guerriers de l’état d’or par 126-114 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de gagner à la maison pour Houston Rockets par 107-114, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Mavericks de Dallas 103-133 et après ce résultat, ils accumulent un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Pour l’instant Minnesota Timberwolves serait exclu des play-offs avec 20 matchs gagnés sur 64 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or il serait exclu des play-offs avec 31 victoires en 63 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart avait les deux équipes comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 12-0 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 35-25. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse a réduit les distances, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-33. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 60-58 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour des acteurs locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont réalisé l’écart maximum (deux points) à la fin du trimestre jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de Résultat global 29-33 et 89-91. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu également plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 37-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 126-114 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Minnesota Timberwolves qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Villes de Karl-Anthony Oui Ricky Rubio, qui a récolté 22 points, sept passes et 11 rebonds et 26 points, six passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Stephen Curry Oui Andrew Wiggins pour ses actions dans le jeu, avec 37 points, huit passes et six rebonds et 27 points, trois passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Minnesota Timberwolves sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre cible. De son côté, la prochaine réunion du Guerriers de l’état d’or sera contre Houston Rockets dans le Centre Toyota. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.