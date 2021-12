Les Timberwolves ont donné la surprise à Boston

28/12/2021 à 08:51 CET

.

Les Suns ont subi une douloureuse défaite à domicile contre les Grizzlies qui les a éloignés de la tête de la Conférence Ouest alors que les Nets ont confortablement dominé les Clippers à Los Angeles. et les Mavericks, toujours sans Luka Doncic, ont battu les Trail Blazers à Dallas.

LOUPS DU BOIS 108 – CELTIQUES 103

Les Timberwolves ont créé la surprise à Boston et ont battu les Celtics 103-108 malgré le fait qu’ils n’avaient pas leurs trois principales stars : le meneur D’Angelo Russell, le gardien Anthony Edwards et le centre Karl-Anthony Towns.

Sans les trois meilleurs hommes de l’équipe du Minnesota, Jaylen Nowell a pris la responsabilité et est devenu le meilleur marqueur du match avec 29 points. tandis que le centre Nathan Knight a réalisé un double-double avec 20 points et 11 rebonds.

Chez les Celtics, sans leur homme le plus efficace, Jayson Tatum, le meilleur buteur était Jaylen Brown, avec 26 points et 10 rebonds. L’Espagnol Juancho Hernangómez a joué près de 16 minutes et a marqué 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

SOLEILS 113 – GRIZZLIES 114

Deuxième défaite consécutive des Suns, cette fois par 113-114 contre un Grizzlies mené par un Ja Morant décisif qui a résisté à la pression des Phoenix dans le dernier quart de match.

Le meilleur buteur du match était le meneur des Grizzlies, Morant, qui a récolté 33 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Morant a été l’auteur du panier décisif, entouré de quatre défenseurs des Suns, d’une main et en pleine chute avec une demi-seconde à faire au compteur.

Le gardien des Grizzlies, Desmond Bane, a terminé la soirée avec son record personnel de points et 3 points à la somme de 32 points, dont 18 étaient le résultat de 3s, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

De plus, le centre de Memphis Steven Adams a réalisé un double-double de 13 points, 16 rebonds, 7 passes décisives et 1 contre.

Pour les Suns, Devin Booker a récolté 30 points tandis que le meneur Chris Paul a ajouté un nouveau double-double avec 13 points et 13 passes en plus de 3 interceptions.

BLAZERS DE SENTIER 117 – MAVERICKS 132

Les Mavericks ont battu les Trail Blazers 117-132 à Portland avec Kristaps Porzingis qui pour la deuxième nuit consécutive a été décisif pour son équipe. Porzingis a été le meilleur buteur du match avec 34 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

A domicile, le meneur Damian Lillard a été le meilleur buteur, avec 26 points et Nassir Little a réalisé un double-double de 20 points et 10 rebonds.

TONDEUSE 108 – FILETS 124

Les Brooklyn Nets ont confortablement battu les Clippers de Los Angeles 108-124 dans un match auquel Kevin Durant n’a pas joué mais dans lequel son coéquipier James Harden a marqué 39 points et 15 passes décisives, son record cette saison.

Durant et six autres joueurs des Nets sont absents en raison de protocoles covid. Les Clippers ont joué sans huit joueurs pour les mêmes raisons. De plus, les Californiens sont privés de leurs deux stars, Paul George et Kawhi Leonard, tous deux blessés.

Le meilleur marqueur des Clippers était Marcus Morris Sr., avec 24 points. L’Espagnol Serge Ibaka a joué 13 minutes et marqué 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres.

FRELONS 123 – FUSÉES 99

Les Hornets ont battu les Rockets 123-99 avec la contribution d’un Terry Rozier qui a marqué 27 points, dont 21 étaient le résultat des 7 triples qu’il a réussis en 12 tentatives.

Dans les Rockets, qui sont arrivés à Charlotte avec des pertes importantes telles que Jae’Sean Tate et Garrison Matthews, le meilleur buteur était Trevelin Queen, qui a commencé le match hors du banc et a marqué 17 points.

FAUCON 118 – TAUREAUX 130

Le trio de Bulls DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ont combiné 89 points dans une victoire de 118-130 contre les Hawks. À l’avant, Trae Young, Cam Reddish et Bogdan Bogdanovic ont ajouté 82 points pour les Hawks.

Le meilleur buteur était DeRozan avec 35 points et 10 passes décisives. Vuceciv a également réalisé un double-double avec 24 points et 17 rebonds. Le meilleur marqueur des Hawks était Reddish, avec 33 points.

EPERONS 104 – JAZZ 110

Le joueur de deuxième but du Jazz Jordan Clarkson, qui a affronté un fan dans le dernier quart du match, a propulsé son équipe vers la victoire contre les Spurs par 104-110 avec 23 points. Jordan a été le meilleur buteur du match. Le centre français du Jazz, Rudy Gobert, a réalisé un double-double de 16 points et 13 passes décisives.

Le meilleur joueur des Spurs était le meneur Derrick White, avec 21 points. Le centre Jakob Poeltl a ajouté un double-double de 10 points et 13 rebonds.

CONFÉRENCE EST : 1.- Brooklyn Nets (23-9). 2.- Chicago Bulls (21-10). 3.- Milwaukee Bucks (22-13). 4.- Miami Heat (21-13). 5.- Cleveland Cavaliers (20-13). 6.- Philadelphia 76ers (17-16). 7.- Washington Wizards (17-16). 8.- Charlotte Hornets (18-17). 9.- Boston Celtics (16-18). 10.- Raptors de Toronto (14-16). 11.- New York Knicks (15-18). 12.- Atlanta Hawks (15-18). 13.- Indiana Pacers (14-20). 14.- Orlando Magic (7-27). 15.- Detroit Pistons (5-27).

CONFÉRENCE OUEST : 1.- Golden State Warriors (27-6). 2.- Phoenix Suns (26-7). 3.- Utah Jazz (24-9). 4.- Grizzlis de Memphis (21-14). 5.- Denver Nuggets (16-16). 6.- LA Clippers (17-17). 7.- Dallas Mavericks (16-17) 8.- Minnesota Timberwolves (16-17). 9.- Lakers de Los Angeles (16-18). 10.- San Antonio Spurs (14-19). 11.- Portland Trail Blazers (13-20). 12.- Rois de Sacramento (13-21). 13.- Oklahoma City Thunder (12-20). 14.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (12-22). 15.- Houston Rockets (10-24).

.

jcr / jag